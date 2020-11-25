Xi Jinping parabeniza Joe Biden por vitória 18 dias após resultado

Presidente chinês, Xi Jinping, fala em frente uma placa com um coração e o slogan Corrida contra o tempo, combate ao vírus Crédito: Liu Bin/Xinhua via AP

A felicitação foi feita nesta quarta-feira (25), 18 dias após Biden ser apontado como vencedor pela imprensa americana e cumprimentado por diversos outros líderes mundiais.

Na mensagem, Xi afirma que os dois países "devem se comprometer a não buscar conflitos ou confrontos, ao respeito mútuo e a um espírito de cooperação" para promover a paz mundial e o desenvolvimento.

Nos últimos dias, estados que ainda finalizavam a contagem de votos, como Pensilvânia e Nevada, oficializaram a vitória de Biden. Assim, há pouco espaço para que o atual presidente americano, Donald Trump, que ainda não reconheceu a derrota, possa reverter o resultado.