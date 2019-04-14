WhatsApp, Facebook e Instagram têm apagão global e saem do ar

Crédito: Pixabay

WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram estão parcialmente inacessíveis na manhã deste domingo (14). Todos os serviços pertencem à empresa de Mark Zuckerberg.

Por volta das 8h45, o WhatsApp continuava completamente fora do ar. Facebook, Messenger e Instagram passaram a funcionar parcialmente na versão de celular, mas não era possível acessar os sites para computador.

Os relatos de instabilidade, segundo o site Downdetector, que coleta relatos de usuários sobre problemas em diferentes sistemas, se espalharam por todo o mundo.

Outro site que recebe reclamações de usuários sobre indisponibilidade de serviços, o Outage Report, também registrava problemas globais nos serviços.

O Facebook não se pronunciou ainda em seus canais oficiais. A Folha de S.Paulo entrou em contato e aguarda resposta da empresa.

Como de praxe, os usuários foram para o Twitter reclamar e buscar informações. Ao procurar pelos nomes dos serviços nas redes sociais, assim como no Downdetector, são vistos relatos de problemas em diferentes partes do mundo -e em vários idiomas.

Os serviços que ficaram offline neste domingo estão no centro de uma grande fusão planejada pelo Facebook para este ano. A empresa planeja integrar os aplicativos de mensagem, permitindo que um usuário do Facebook consiga conversar com alguém que só usa o WhatsApp.