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Reclamações

WhatsApp, Facebook e Instagram têm apagão global e saem do ar

Os relatos de instabilidade, segundo o site Downdetector, que coleta relatos de usuários sobre problemas em diferentes sistemas, se espalharam por todo o mundo

Publicado em 14 de Abril de 2019 às 12:52

Publicado em 

14 abr 2019 às 12:52
Crédito: Pixabay
 WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram estão parcialmente inacessíveis na manhã deste domingo (14). Todos os serviços pertencem à empresa de Mark Zuckerberg.
Por volta das 8h45, o WhatsApp continuava completamente fora do ar. Facebook, Messenger e Instagram passaram a funcionar parcialmente na versão de celular, mas não era possível acessar os sites para computador.
Os relatos de instabilidade, segundo o site Downdetector, que coleta relatos de usuários sobre problemas em diferentes sistemas, se espalharam por todo o mundo.
Outro site que recebe reclamações de usuários sobre indisponibilidade de serviços, o Outage Report, também registrava problemas globais nos serviços.
O Facebook não se pronunciou ainda em seus canais oficiais. A Folha de S.Paulo entrou em contato e aguarda resposta da empresa. 
Como de praxe, os usuários foram para o Twitter reclamar e buscar informações. Ao procurar pelos nomes dos serviços nas redes sociais, assim como no Downdetector, são vistos relatos de problemas em diferentes partes do mundo -e em vários idiomas. 
Os serviços que ficaram offline neste domingo estão no centro de uma grande fusão planejada pelo Facebook para este ano. A empresa planeja integrar os aplicativos de mensagem, permitindo que um usuário do Facebook consiga conversar com alguém que só usa o WhatsApp.
De acordo com anúncio oficial feito pela empresa em março, a interoperabilidade também se estenderá ao SMS.

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