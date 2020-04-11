Vulcão Anak Krakatau entra em erupção e país entra em alerta

Vulcão Anak Krakatoa Crédito: Reprodução | YouTube

O vulcão Anak Krakatau, na ilha vulcânica de Krakatoa, na Indonésia, lançou uma coluna de cinzas a 500 metros de altura durante a mais longa erupção desde que o colapso explosivo da ilha causou um tsunami mortal em 2018, segundo relato de cientistas neste sábado.

Circuito fechado de TV do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos da Indonésia mostrou explosões de lava na noite de sexta-feira (10).

A agência disse que o vulcão estava em erupção contínua até sábado de manhã. Um status de alerta de nível 2 permaneceu em vigor, em uma escala que vai de 1 a 4. Não houve vítimas registradas. A erupção de 2018 causou um tsunami ao longo das costas de Sumatra e Java, matando 430 pessoas.