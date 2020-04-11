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Indonésia

Vulcão Anak Krakatau entra em erupção e país entra em alerta

O vulcão está localizado em uma ilha vulcânica, na Indonésia e é um dos mais ativos do mundo. A coluna de cinzas chegou a 500 metros de altura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 12:07

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 12:07

Vulcão Anak Krakatoa
Vulcão Anak Krakatoa Crédito: Reprodução | YouTube
O vulcão Anak Krakatau, na ilha vulcânica de Krakatoa, na Indonésia, lançou uma coluna de cinzas a 500 metros de altura durante a mais longa erupção desde que o colapso explosivo da ilha causou um tsunami mortal em 2018, segundo relato de cientistas neste sábado.
Circuito fechado de TV do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos da Indonésia mostrou explosões de lava na noite de sexta-feira (10).
A agência disse que o vulcão estava em erupção contínua até sábado de manhã. Um status de alerta de nível 2 permaneceu em vigor, em uma escala que vai de 1 a 4. Não houve vítimas registradas. A erupção de 2018 causou um tsunami ao longo das costas de Sumatra e Java, matando 430 pessoas.
Anak Krakatau, que significa Filho de Kratakau, é filho do famoso vulcão Krakatau, cuja erupção monumental em 1883 provocou um período de resfriamento global. Fonte: Associated Press.

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