Vídeo: morre José Mujica, o ousado político uruguaio que foi o 'presidente mais pobre do mundo'

Morreu nesta segunda-feira (13/5) José "Pepe" Mujica, ex-guerrilheiro e presidente do Uruguai entre 2010 e 2015, aos 89 anos.

Conhecido por seu estilo de vida austero, sua popularidade ultrapassou as fronteiras do Uruguai graças às suas críticas ao consumismo e à imagem de "presidente pobre".

Ao longo de sua trajetória, Mujica promoveu reformas como a legalização do aborto e da maconha, mas também foi criticado por aumentar os gastos públicos e não resolver alguns dos problemas mais graves do país, como nas áreas de educação e do déficit fiscal.

O ex-presidente do Uruguai deixa o legado de um político diferente — uma figura que desperta admiração em muitos, ao mesmo tempo em que seu legado gera controvérsias para outros.