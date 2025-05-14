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Vídeo: morre José Mujica, o ousado político uruguaio que foi o 'presidente mais pobre do mundo'

Críticas ao consumismo aumentaram a popularidade do ex-presidente uruguaio.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 mai 2025 às 13:58

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 13:58

Morreu nesta segunda-feira (13/5) José "Pepe" Mujica, ex-guerrilheiro e presidente do Uruguai entre 2010 e 2015, aos 89 anos.
Conhecido por seu estilo de vida austero, sua popularidade ultrapassou as fronteiras do Uruguai graças às suas críticas ao consumismo e à imagem de "presidente pobre".
Ao longo de sua trajetória, Mujica promoveu reformas como a legalização do aborto e da maconha, mas também foi criticado por aumentar os gastos públicos e não resolver alguns dos problemas mais graves do país, como nas áreas de educação e do déficit fiscal.
O ex-presidente do Uruguai deixa o legado de um político diferente — uma figura que desperta admiração em muitos, ao mesmo tempo em que seu legado gera controvérsias para outros.
Neste vídeo, o repórter Ian Alves fala da trajetória e do legado deixado pelo ex-presidente. Confira.

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