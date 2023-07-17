Velejador e cadela são encontrados após 2 meses à deriva no Pacífico

Tim Shaddock foi resgatado esta semana Crédito: 9 NEWS

Um australiano que sobreviveu dois meses no Oceano Pacífico à base de peixe cru e água da chuva está "bem e estável", segundo o médico que avaliou o náufrago.

O australiano Tim Shaddock, de 51 anos, e a cachorra Bella saíram do México em direção à Polinésia Francesa em abril, mas a embarcação em que eles estavam foi danificada por uma tempestade várias semanas depois.

A dupla foi resgatada por um barco de pesca depois que um helicóptero a avistou em alto mar.

O médico a bordo da embarcação de resgate disse ao canal 9News, da Austrália, que o homem tinha "sinais vitais normais". A companheira de bordo, Bella, também parece estar com saúde.

Shaddock embarcou para a viagem de mais de 6 mil quilômetros da cidade mexicana de La Paz — mas logo ficou à deriva, depois que componentes eletrônicos da embarcação foram afetados pelo mau tempo.

A situação deixou o marinheiro e a cadela sem rumo no vasto e hostil Oceano Pacífico Norte.

O australiano Tim Shaddock, de 51 anos, e a cachorra Bella saíram do México em direção à Polinésia Francesa em abril Crédito: BBC

Quando finalmente foram encontrados nas proximidades da costa oeste do México, dois meses depois, o homem estava muito mais magro e com uma barba crescida.

"Passei por uma provação muito difícil no mar", disse ele em um vídeo obtido pelo canal 9News. "Só estou precisando de descanso e boa comida, porque estou sozinho há muito tempo. Fora isso, estou muito bem de saúde."

Mike Tipton, um especialista em sobrevivêcia entrevistado pela publicação australiana Weekend Today, disse que ter Bella a bordo teria ajudado o velejador "tremendamente".

"Acho mesmo que isso pode ter feito toda a diferença", disse o especialista, lembrando que é preciso uma atitude positiva para sobreviver a cada dia.

Shaddock disse que o equipamento de pesca o ajudou a sobreviver.

Ele também conseguiu evitar queimaduras solares abrigando-se sob a cobertura da embarcação.

Logo após o resgate, ele foi visto sorrindo enquanto tinha a pressão arterial medida pelo braço.

Shaddock também já consegue comer pequenas refeições.