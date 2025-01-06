Veja a lista completa de vencedores e indicados ao Globo de Ouro 2025

Além de Fernanda Torres, a noite também foi marcada por outros vencedores. 'O Brutalista' ganhou três prêmios, incluindo o de melhor filme de drama.
BBC News Brasil

06 jan 2025 às 06:45

Imagem BBC Brasil
Fernanda Torres venceu na categoria de melhor atriz em filmes de drama Crédito: Getty Images
Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro 2025 na categoria de melhor atriz em filme de drama pelo filme Ainda Estou Aqui.
É a primeira vez que um brasileiro vence o Globo de Ouro, uma das principais premiações da indústria do entretenimento nos Estados Unidos.
A noite também foi marcada por outros vencedores.
O Brutalista, sobre um arquiteto sobrevivente do Holocausto, ganhou três prêmios, incluindo o de melhor filme de drama.
Na categoria de televisão, os grandes vencedores foram Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, Bebê Rena e Hacks.
Confira a lista completa de indicados e vencedores da noite:
Melhor filme - drama
  • VENCEDOR: O Brutalista
  • Um Completo Desconhecido
  • Conclave
  • Duna: Parte Dois
  • Nickel Boys
  • Setembro 5
Melhor filme - musical ou comédia
  • VENCEDOR: Emilia Pérez
  • Anora
  • Rivais
  • A Verdadeira Dor
  • A Substância
  • Wicked
Melhor filme em língua não inglesa
  • VENCEDOR: Emilia Pérez
  • Tudo que Imaginamos como Luz
  • A Garota da Agulha
  • Ainda Estou Aqui
  • A Semente do Fruto Sagrado
  • Vermiglio
Melhor filme animado
  • VENCEDOR: Flow
  • Divertida Mente 2
  • Memórias de um Caracol
  • Moana 2
  • Wallace & Gromit: Avengança
  • Robô Selvagem
Conquista Cinematográfica e de Bilheteria
  • VENCEDOR: Wicked
  • Alien: Romulus
  • Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice
  • Deadpool & Wolverine
  • Gladiador II
  • Divertida Mente 2
  • Twisters
  • Robô Selvagem
Melhor atriz - drama
  • VENCEDORA: Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui
  • Pamela Anderson, The Last Showgirl
  • Angelina Jolie, Maria Callas
  • Nicole Kidman, Babygirl
  • Tilda Swinton, O Quarto ao Lado
  • Kate Winslet, Lee
Melhor ator - drama
  • VENCEDOR: Adrien Brody, O Brutalista
  • Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido
  • Daniel Craig, Queer
  • Colman Domingo, Sing Sing
  • Ralph Fiennes, Conclave
  • Sebastian Stan, O Aprendiz
Melhor atriz - musical ou comédia
  • VENCEDORA: Demi Moore, A Substância
  • Amy Adams, Canina
  • Cynthia Erivo, Wicked
  • Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez
  • Mikey Madison, Anora
  • Zendaya, Rivais
Melhor ator - musical ou comédia
  • VENCEDOR: Sebastian Stan, Um Homem Diferente
  • Jesse Eisenberg, A Verdadeira Dor
  • Hugh Grant, Herege
  • Gabriel LaBelle, Saturday Night: A Noite que Mudou a Comédia
  • Jesse Plemons, Tipos de Gentileza
  • Glen Powell, Assassino por Acaso
Melhor atriz coadjuvante
  • VENCEDORA: Zoe Saldaña, Emilia Pérez
  • Ariana Grande, Wicked
  • Selena Gomez, Emilia Pérez
  • Felicity Jones, O Brutalista
  • Margaret Qualley, A Substância
  • Isabella Rossellini, Conclave
Melhor ator coadjuvante
  • VENCEDOR: Kieran Culkin, A Verdadeira Dor
  • Yura Borisov, Anora
  • Edward Norton, Um Completo Desconhecido
  • Guy Pearce, O Brutalista
  • Jeremy Strong, O Aprendiz
  • Denzel Washington, Gladiador II
Adrien Brody venceu prêmio de melhor ator por 'O Brutalista' Crédito: Reuters
Melhor diretor
  • VENCEDOR: Brady Corbet, O Brutalista
  • Jacques Audiard, Emilia Pérez
  • Sean Baker, Anora
  • Edward Berger, Conclave
  • Coralie Fargeat, A Substância
  • Payal Kapadia, Tudo Que Imaginamos Como Luz
Melhor roteiro
  • VENCEDOR: Peter Straughan, Conclave
  • Jacques Audiard, Emilia Pérez
  • Sean Baker, Anora
  • Brady Corbet, Mona Fastvold, O Brutalista
  • Jesse Eisenberg, A Verdadeira Dor
  • Coralie Fargeat, A Substância
Melhor canção original
  • VENCEDOR: El Mal, Emilia Pérez
  • Beautiful That Way, The Last Showgirl
  • Compress/Repress, Rivais
  • Forbidden Road, Better Man - A História de Robbie Williams
  • Kiss The Sky, Robô Selvagem
  • Mi Camino, Emilia Pérez
Melhor trilha original de filme
  • VENCEDOR: Rivais
  • Conclave
  • O Brutalista
  • Robô Selvagem
  • Emilia Pérez
  • Duna: Parte Dois

Prêmios para televisão

Melhor série de TV - drama
  • VENCEDOR: Xógum: A Gloriosa Saga do Japão
  • A Diplomata
  • Sr. & Sra. Smith
  • Round 6
  • Slow Horses
  • O Dia do Chacal
Melhor série de TV - comédia ou musical
  • VENCEDOR: Hacks
  • Abbott Elementary
  • O Urso
  • Magnatas do Crime
  • Ninguém Quer
  • Only Murders in the Building
Melhor Minissérie
  • VENCEDOR: Bebê Rena
  • Difamação
  • Monstros
  • Pinguim
  • Ripley
  • True Detective: Night Country
Melhor atriz de TV - drama
  • VENCEDORA: Anna Sawai, Xógum: A Gloriosa Saga do Japão
  • Kathy Bates, Matlock
  • Emma D'Arcy, A Casa do Dragão
  • Maya Erskine, Sr. e Sra. Smith
  • Keira Knightley, Black Doves
  • Keri Russell, A Diplomata
Anna Sawai venceu prêmio de melhor atriz em série de drama por Crédito: Reuters
Melhor ator de TV – drama
  • VENCEDOR: Hiroyuki Sanada, Xógum: A Gloriosa Saga do Japão
  • Donald Glover, Sr. e Sra. Smith
  • Jake Gyllenhaal, Acima de Qualquer Suspeita
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Eddie Redmayne, O Dia do Chacal
  • Billy Bob Thornton, Landman
Melhor atriz de TV - comédia ou musical
  • VENCEDORA: Jean Smart, Hacks
  • Kristen Bell, Ninguém Quer
  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri, O Urso
  • Selena Gomez, Only Murders in the Building
  • Kathryn Hahn, Agatha Desde Sempre
Melhor ator de TV – comédia ou musical
  • VENCEDOR: Jeremy Allen White, O Urso
  • Adam Brody, Ninguém Quer
  • Ted Danson, Um Espião Infiltrado
  • Steve Martin, Only Murders in the Building
  • Jason Segel, Falando a Real
  • Martin Short, Only Murders in the Building
Melhor atriz - minissérie
  • VENCEDORA: Jodie Foster, True Detective: Night Country
  • Cate Blanchett, Difamação
  • Cristin Milioti, Pinguim
  • Sofía Vergara, Griselda
  • Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans
  • Kate Winslet, O Regime
Melhor ator - minissérie
  • VENCEDOR: Colin Farrell, Pinguim
  • Richard Gadd, Bebê Rena
  • Kevin Kline, Difamação
  • Cooper Koch, Monstros
  • Ewan McGregor, Um Cavalheiro Em Moscou
  • Andrew Scott, Ripley
Melhor atriz coadjuvante - TV
  • VENCEDORA: Jessica Gunning, Bebê Rena
  • Liza Colón-Zayas, O Urso
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Dakota Fanning, Ripley
  • Allison Janney, A Diplomata
  • Kali Reis, True Detective: Night Country
Melhor ator coadjuvante - TV
  • VENCEDOR: Tadanobu Asano, Xógum: A Gloriosa Saga do Japão
  • Javier Bardem, Monstros
  • Harrison Ford, Falando a Real
  • Jack Lowden, Slow Horses
  • Diego Luna, La Maquina
  • Ebon Moss-Bachrach, O Urso
Melhor stand-up de comédia para TV
  • VENCEDOR: Ali Wong, Single Lady
  • Jamie Foxx, What Had Happened Was
  • Nikki Glaser, Someday You'll Die
  • Seth Meyers, Dad Man Walking
  • Adam Sandler, Love You
  • Ramy Youssef, More Feelings

