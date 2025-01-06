Veja a lista completa de vencedores e indicados ao Globo de Ouro 2025

Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro 2025 na categoria de melhor atriz em filme de drama pelo filme Ainda Estou Aqui.
É a primeira vez que um brasileiro vence o Globo de Ouro, uma das principais premiações da indústria do entretenimento nos Estados Unidos.
A noite também foi marcada por outros vencedores.
O Brutalista, sobre um arquiteto sobrevivente do Holocausto, ganhou três prêmios, incluindo o de melhor filme de drama.
Na categoria de televisão, os grandes vencedores foram Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, Bebê Rena e Hacks.
Confira a lista completa de indicados e vencedores da noite:
Melhor filme - drama
- VENCEDOR: O Brutalista
- Um Completo Desconhecido
- Conclave
- Duna: Parte Dois
- Nickel Boys
- Setembro 5
Melhor filme - musical ou comédia
- VENCEDOR: Emilia Pérez
- Anora
- Rivais
- A Verdadeira Dor
- A Substância
- Wicked
Melhor filme em língua não inglesa
- VENCEDOR: Emilia Pérez
- Tudo que Imaginamos como Luz
- A Garota da Agulha
- Ainda Estou Aqui
- A Semente do Fruto Sagrado
- Vermiglio
Melhor filme animado
- VENCEDOR: Flow
- Divertida Mente 2
- Memórias de um Caracol
- Moana 2
- Wallace & Gromit: Avengança
- Robô Selvagem
Conquista Cinematográfica e de Bilheteria
- VENCEDOR: Wicked
- Alien: Romulus
- Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice
- Deadpool & Wolverine
- Gladiador II
- Divertida Mente 2
- Twisters
- Robô Selvagem
Melhor atriz - drama
- VENCEDORA: Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui
- Pamela Anderson, The Last Showgirl
- Angelina Jolie, Maria Callas
- Nicole Kidman, Babygirl
- Tilda Swinton, O Quarto ao Lado
- Kate Winslet, Lee
Melhor ator - drama
- VENCEDOR: Adrien Brody, O Brutalista
- Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido
- Daniel Craig, Queer
- Colman Domingo, Sing Sing
- Ralph Fiennes, Conclave
- Sebastian Stan, O Aprendiz
Melhor atriz - musical ou comédia
- VENCEDORA: Demi Moore, A Substância
- Amy Adams, Canina
- Cynthia Erivo, Wicked
- Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez
- Mikey Madison, Anora
- Zendaya, Rivais
Melhor ator - musical ou comédia
- VENCEDOR: Sebastian Stan, Um Homem Diferente
- Jesse Eisenberg, A Verdadeira Dor
- Hugh Grant, Herege
- Gabriel LaBelle, Saturday Night: A Noite que Mudou a Comédia
- Jesse Plemons, Tipos de Gentileza
- Glen Powell, Assassino por Acaso
Melhor atriz coadjuvante
- VENCEDORA: Zoe Saldaña, Emilia Pérez
- Ariana Grande, Wicked
- Selena Gomez, Emilia Pérez
- Felicity Jones, O Brutalista
- Margaret Qualley, A Substância
- Isabella Rossellini, Conclave
Melhor ator coadjuvante
- VENCEDOR: Kieran Culkin, A Verdadeira Dor
- Yura Borisov, Anora
- Edward Norton, Um Completo Desconhecido
- Guy Pearce, O Brutalista
- Jeremy Strong, O Aprendiz
- Denzel Washington, Gladiador II
Melhor diretor
- VENCEDOR: Brady Corbet, O Brutalista
- Jacques Audiard, Emilia Pérez
- Sean Baker, Anora
- Edward Berger, Conclave
- Coralie Fargeat, A Substância
- Payal Kapadia, Tudo Que Imaginamos Como Luz
Melhor roteiro
- VENCEDOR: Peter Straughan, Conclave
- Jacques Audiard, Emilia Pérez
- Sean Baker, Anora
- Brady Corbet, Mona Fastvold, O Brutalista
- Jesse Eisenberg, A Verdadeira Dor
- Coralie Fargeat, A Substância
Melhor canção original
- VENCEDOR: El Mal, Emilia Pérez
- Beautiful That Way, The Last Showgirl
- Compress/Repress, Rivais
- Forbidden Road, Better Man - A História de Robbie Williams
- Kiss The Sky, Robô Selvagem
- Mi Camino, Emilia Pérez
Melhor trilha original de filme
- VENCEDOR: Rivais
- Conclave
- O Brutalista
- Robô Selvagem
- Emilia Pérez
- Duna: Parte Dois
Prêmios para televisão
Melhor série de TV - drama
- VENCEDOR: Xógum: A Gloriosa Saga do Japão
- A Diplomata
- Sr. & Sra. Smith
- Round 6
- Slow Horses
- O Dia do Chacal
Melhor série de TV - comédia ou musical
- VENCEDOR: Hacks
- Abbott Elementary
- O Urso
- Magnatas do Crime
- Ninguém Quer
- Only Murders in the Building
Melhor Minissérie
- VENCEDOR: Bebê Rena
- Difamação
- Monstros
- Pinguim
- Ripley
- True Detective: Night Country
Melhor atriz de TV - drama
- VENCEDORA: Anna Sawai, Xógum: A Gloriosa Saga do Japão
- Kathy Bates, Matlock
- Emma D'Arcy, A Casa do Dragão
- Maya Erskine, Sr. e Sra. Smith
- Keira Knightley, Black Doves
- Keri Russell, A Diplomata
Melhor ator de TV – drama
- VENCEDOR: Hiroyuki Sanada, Xógum: A Gloriosa Saga do Japão
- Donald Glover, Sr. e Sra. Smith
- Jake Gyllenhaal, Acima de Qualquer Suspeita
- Gary Oldman, Slow Horses
- Eddie Redmayne, O Dia do Chacal
- Billy Bob Thornton, Landman
Melhor atriz de TV - comédia ou musical
- VENCEDORA: Jean Smart, Hacks
- Kristen Bell, Ninguém Quer
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, O Urso
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Kathryn Hahn, Agatha Desde Sempre
Melhor ator de TV – comédia ou musical
- VENCEDOR: Jeremy Allen White, O Urso
- Adam Brody, Ninguém Quer
- Ted Danson, Um Espião Infiltrado
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Jason Segel, Falando a Real
- Martin Short, Only Murders in the Building
Melhor atriz - minissérie
- VENCEDORA: Jodie Foster, True Detective: Night Country
- Cate Blanchett, Difamação
- Cristin Milioti, Pinguim
- Sofía Vergara, Griselda
- Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans
- Kate Winslet, O Regime
Melhor ator - minissérie
- VENCEDOR: Colin Farrell, Pinguim
- Richard Gadd, Bebê Rena
- Kevin Kline, Difamação
- Cooper Koch, Monstros
- Ewan McGregor, Um Cavalheiro Em Moscou
- Andrew Scott, Ripley
Melhor atriz coadjuvante - TV
- VENCEDORA: Jessica Gunning, Bebê Rena
- Liza Colón-Zayas, O Urso
- Hannah Einbinder, Hacks
- Dakota Fanning, Ripley
- Allison Janney, A Diplomata
- Kali Reis, True Detective: Night Country
Melhor ator coadjuvante - TV
- VENCEDOR: Tadanobu Asano, Xógum: A Gloriosa Saga do Japão
- Javier Bardem, Monstros
- Harrison Ford, Falando a Real
- Jack Lowden, Slow Horses
- Diego Luna, La Maquina
- Ebon Moss-Bachrach, O Urso
Melhor stand-up de comédia para TV
- VENCEDOR: Ali Wong, Single Lady
- Jamie Foxx, What Had Happened Was
- Nikki Glaser, Someday You'll Die
- Seth Meyers, Dad Man Walking
- Adam Sandler, Love You
- Ramy Youssef, More Feelings
