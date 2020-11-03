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União civil LGBT

Vaticano diz que fala de papa não muda doutrina

Os comentários do papa agradaram aos liberais e suscitaram pedidos de esclarecimento por parte dos conservadores

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 10:02
Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano, nesta sexta-feira, 27
Em documentário, o papa Francisco defende o direito dos gays de formarem família Crédito: Yara Nardi/Estadão Conteúdo
O Vaticano reiterou na segunda-feira (2), que os comentários do papa Francisco sobre a união civil de casais homoafetivos, parte do documentário Francesco, lançado em outubro no festival de cinema de Roma, não simbolizam mudanças na doutrina. No documentário, o papa defende o direito dos gays de formarem família e ressalta a necessidade de leis de união civil para casais do mesmo sexo.
Os comentários do papa agradaram aos liberais e suscitaram pedidos de esclarecimento por parte dos conservadores. O diretor do documentário, Evgeny Afineevsky, não comentou a nota do Vaticano.

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