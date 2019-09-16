Vaso sanitário de ouro "América" é roubado de palácio no Reino Unido

Um vaso sanitário de ouro 18 quilates foi roubado de um palácio no Reino Unido, onde estava exposto como parte de uma mostra de arte.
A peça, intitulada América, foi criada pelo artista satírico Maurizio Cattelan, da Itália.
O vaso sanitário funcional entrou em exibição na quinta-feira (12) no Palácio Blenheim, perto de Oxfordshire, no sul do Reino Unido.
Funcionários do palácio anunciaram no sábado (14) que o vaso sanitário de ouro havia sido roubado.
A polícia prendeu um suspeito de 66 anos, mas ainda não encontrou a peça.
O Palácio Blenheim é Patrimônio da Humanidade e o local de nascimento do líder da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Os funcionários estão clamando pela devolução da obra de arte.
Um museu em Nova Iorque exibiu o vaso sanitário de ouro há 3 anos e permitiu que os visitantes usassem a peça.
No ano passado, o jornal Washington Post publicou que o presidente americano Donald Trump pediu que o museu emprestasse uma pintura de Van Gogh para seu quarto na Casa Branca, mas que, em vez disso, o vaso sanitário de ouro foi oferecido.