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Covid-19 na Inglaterra

Universidade de Cambridge terá apenas aulas online em 2021

A universidade inglesa, que fechou o campus para estudantes em março anunciou que o ensino será ministrado virtualmente até o verão de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 15:44

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 15:44

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Uma porta-voz disse que o anúncio de Cambridge parecia ser o primeiro no Reino Unido a se aplicar a todo o ano. Crédito: Pixabay
A Universidade de Cambridge, uma das mais tradicionais do Reino Unido, tornou-se uma das primeiras do mundo a anunciar que todas as suas aulas serão ministradas online no próximo ano acadêmico, em 2021, por causa da pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito pela instituição nesta quarta-feira, 20.
A universidade, que fechou seus campi para estudantes em março depois que o governo britânico introduziu um bloqueio rigoroso para conter a disseminação da covid-19, anunciou que o ensino será ministrado virtualmente até o verão de 2021, embora fosse possível que alguns grupos de ensino menores pudessem ocorrer pessoalmente.
"Dado que é provável que o distanciamento social continue sendo necessário, a universidade decidiu que não haverá aulas presenciais durante o próximo ano acadêmico", afirmou a universidade em comunicado. A instituição ainda informou que a decisão pode ser revista dependendo das orientações oficiais sobre como lidar com o vírus.
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"Todos devemos ser realistas ... sobre os desafios mundiais colocados pela pandemia", disse o vice-chanceler da universidade, Stephen Toope, em comunicado na semana passada. "A vida universitária aqui, como em toda parte, precisará se adaptar."
Uma porta-voz da Univerisities UK disse que o anúncio de Cambridge parecia ser o primeiro no Reino Unido a se aplicar a todo o ano. Antes, a California State University, decidiu na semana passada virtualizar as turmas de fim de ano, uma das primeiras nos Estados Unidos a fazê-lo, em meio a temores de uma segunda onda de infecções.
O ministro das universidades da Grã-Bretanha disse no início deste mês que as instituições ainda podem cobrar a taxa total de ensino de 9.250 libras (11.320 dólares), desde que mantenham altos padrões de ensino on-line.
Nicola Dandridge, executiva-chefe do departamento de vigilância da universidade do Office for Students, disse aos legisladores na segunda-feira que os estudantes precisam saber que educação eles receberiam antes de aceitarem vagas. "O que não queremos ver são promessas de que tudo voltará ao normal - uma experiência no campus - quando isso acabar, e esse não é esse o caso", disse ela.

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