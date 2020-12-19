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Corrida contra a Covid

União Europeia paga menos do que EUA por vacina, diz jornal americano

O jornal The Washington Post descobriu que o bloco europeu tem desconto de 24% na vacina da Pfizer, pagando US$ 14,76 por dose (R$ 75,31), enquanto os americanos gastam US$ 19,50 (R$ 99,50)

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 11:10
A União Europeia está pagando menos do que os EUA pelas vacinas contra o coronavírus, segundo informações publicadas pelo jornal The Washington Post.
Pfizer anunciou que a vacina experimental é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19
Pfizer anunciou que a vacina experimental é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
Os custos dos imunizantes para os europeus eram confidenciais, mas na quinta-feira (17) uma autoridade belga publicou uma lista no Twitter e apagou a mensagem em seguida.
O jornal americano comparou os preços da postagem com uma lista feita pela empresa de análise Bernstein Research e descobriu que o bloco europeu tem desconto de 24% na vacina da Pfizer, pagando US$ 14,76 por dose (R$ 75,31), enquanto os americanos gastam US$ 19,50 (R$ 99,50).

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Parte da diferença pode ser explicada pelo fato de que a União Europeia subsidiou o desenvolvimento do medicamento e pelos custos de envio ao EUA dos imunizantes fabricados na Europa.
De acordo com o documento publicado no Twitter, o bloco vai pagar 45% a menos do que os EUA pela vacina da AstraZeneca/Oxford, que está sendo desenvolvida. Mas os europeus pagarão 20% a mais pelo imunizante da Moderna, que foi autorizada para uso emergencial na sexta-feira (19).
As duas pesquisas foram parcialmente financiadas pelo governo americano, num esforço de acelerar o processo de desenvolvimento.

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