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Ex-beatle

'Sairemos dessa', diz Paul McCartney, e afirma que será vacinado em breve

'A vacina vai nos tirar dessa. Acho que vamos superar isso, sei que vamos superar, e é uma ótima notícia sobre a vacina. Eu a terei assim que tiver permissão', afirmou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 18:35

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:35

Paul McCartney, 78, anunciou que está entre os primeiros grandes nomes a receber a vacina contra a Covid no Reino Unido.
Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade, bancado com o dinheiro da Telexfree
Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade Crédito: Edson chagas - 10/11/2014
Em uma entrevista exclusiva para ao jornal inglês The Sun, McCartney conta como está ansioso para voltar aos palcos o mais rápido possível, depois de ter sido forçado a perder o Festival de Glastonbury deste ano.
"A vacina vai nos tirar dessa. Acho que vamos superar isso, sei que vamos superar, e é uma ótima notícia sobre a vacina. Eu a terei assim que tiver permissão", afirmou o ex-beatle.
A primeira celebridade a tomar a vacina foi o ator inglês Ian McKellen, 81. Ele que reside em Londres, onde já começou a vacinação contra a Covid-19 desde semana passada (8), faz parte do grupo de risco e por isso, foi um dos primeiros a receber receber o imunizante desenvolvido pelas farmacêuticas BioNTech e Pfizer. .
"Quero dizer, vai ser muito difícil por um tempo ainda, porque você não pode simplesmente bloquear um país inteiro a menos que seja a China", afirmou McCartney.
A animação do músico em receber a vacina vem junto com a notícia de que 8% dos britânicos não querem tomá-la. Segundo a publicação, até a Páscoa o número de contaminados com o coronavírus no país deve chegar a cerca de 25 milhões.
McCartney diz que o coronavírus privou a todos da liberdade, e todos os britânicos foram criados para desfrutar da democracia. "Não consigo imaginar todas aquelas garotas em Liverpool, que saem com uma minissaia minúscula no sábado à noite em um frio congelante, não poderem mais sair de casa", diz o ex-Beatle.
O músico que produziu durante toda a quarentena está promovendo seu novo álbum "McCartney III", o terceiro de uma trilogia de longa duração que ele escreveu e gravou durante o isolamento.

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