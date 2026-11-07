Ueno Bank: escândalo que levou à queda do presidente do Paraguai pode ser comparado ao do Banco Master?

Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, apontam que, de fato, há muitos pontos de contato entre os casos, mas também diferenças relevantes, como a escala do Ueno na economia paraguaia, e a proximidade direta do banco com o presidente do país – que já estava politicamente fragilizado por crises internas dentro de seu partido, o Colorado, o que acabou precipitando sua rápida queda.