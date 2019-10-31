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Proibição

Twitter vai passar a proibir todos os tipos de propaganda política

Ele disse que a proibição de todos os tipos de propaganda política paga passará a valer do dia 22 de novembro em diante

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 10:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 10:24
Twitter Crédito: Pixabay
O microblog Twitter anunciou que vai passar a proibir todos os tipos de propaganda política em todo o mundo a partir de novembro.
A decisão foi tuitada pelo diretor Jack Dorsey. Ele disse que a proibição de todos os tipos de propaganda política paga passará a valer do dia 22 de novembro em diante, mas algumas exceções, como, por exemplo, anúncios em apoio ao recenseamento eleitoral, ainda serão permitidas.
O Twitter adotou a medida em meio às crescentes críticas de que anúncios pagos em redes sociais provocam campanhas de difamação e que muitos deles contêm equívocos ou informações falsas.

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A medida contrasta com o Facebook, que afirmou que não vai proibir propagandas políticas e nem vai verificar o conteúdo de anúncios de políticos.
Com informações da Agência Brasil

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