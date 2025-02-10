Trump, Taylor Swift, Messi: as melhores fotos da plateia do Super Bowl

O Super Bowl, dos maiores eventos esportivos do mundo, aconteceu na noite de domingo (9/2) em Nova Orleans, nos Estados Unidos.
Na partida, que decide o campeão da NFL, a principal liga de futebol americano dos EUA, o Philadelphia Eagles conquistou o título com uma vitória clara de 40 a 22 contra os atuais campeões, o Kansas City Chiefs.
O evento não apenas trouxe o melhor que a liga de futebol americano dos EUA ofereceu nesta temporada, mas também contou com a presença de muitas celebridades de Hollywood, músicos e até o presidente dos EUA, Donald Trump.
Antes do início da partida, o ator Jon Hamm apresentou o Chiefs, enquanto Bradley Cooper agitou a torcida para o Eagles.
Confira a seguir uma seleção das melhores fotografias do Super Bowl 2025.