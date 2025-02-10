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Trump, Taylor Swift, Messi: as melhores fotos da plateia do Super Bowl

Entre as outras estrelas presentes na partida em Nova Orleans estavam Jay-Z, Blue Ivy, Nikki Glaser e Bradley Cooper.

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 06:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

10 fev 2025 às 06:44
Imagem BBC Brasil
Taylor Swift assiste o Super Bowl Crédito: Reuters
O Super Bowl, dos maiores eventos esportivos do mundo, aconteceu na noite de domingo (9/2) em Nova Orleans, nos Estados Unidos.
Na partida, que decide o campeão da NFL, a principal liga de futebol americano dos EUA, o Philadelphia Eagles conquistou o título com uma vitória clara de 40 a 22 contra os atuais campeões, o Kansas City Chiefs.
O evento não apenas trouxe o melhor que a liga de futebol americano dos EUA ofereceu nesta temporada, mas também contou com a presença de muitas celebridades de Hollywood, músicos e até o presidente dos EUA, Donald Trump.
Antes do início da partida, o ator Jon Hamm apresentou o Chiefs, enquanto Bradley Cooper agitou a torcida para o Eagles.
Confira a seguir uma seleção das melhores fotografias do Super Bowl 2025.
Imagem BBC Brasil
O ator Bradley Cooper (ao centro) se juntou ao jovem fã Declan LeBaron (à direita) para anunciar seu time de coração — o Philadelphia Eagles Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Embora Beyoncé não tenha sido vista no Super Bowl deste ano, as filhas Blue Ivy (à esquerda) e Rumi (ao centro) marcaram presença com o pai, o cantor Jay-Z Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Jay-Z tirou algumas fotos de Rumi, que pulou em uma das zonas do gramado onde o jogo foi disputado Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Donald Trump se tornou o primeiro presidente dos EUA em exercício a comparecer a um Super Bowl. Ele estava acompanhado por uma grande comitiva, incluindo a filha Ivanka (à direita) Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Trump saudou a bandeira dos EUA enquanto o hino nacional era cantado por Jon Batiste Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Mas Trump parece ter deixado o estádio antes do jogo terminar. Ele também criticou o início do evento e a cantora Taylor Swift em postagens na rede Truth Social. Ivanka Trump permaneceu no local até o fim do evento Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Jordon Hudson (à esquerda) — a namorada do ex-técnico da NFL Bill Belichick — apareceu ao lado da apresentadora do Globo de Ouro, Nikki Glaser Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Da esquerda para a direita: os jogadores de futebol Luis Suarez, Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets compareceram ao Super Bowl Crédito: Instagram/jordialbaoficial
Imagem BBC Brasil
Taylor Swift, que namora o jogador do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, foi vaiada por fãs dos Eagles quando apareceu no telão Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Ela também foi fotografada sussurrando com a musicista e atriz Alana Haim nas arquibancadas enquanto os Chiefs lutavam para marcar pontos no primeiro tempo Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Vestido com as cores azul e amarelo do seu clube de coração, o Los Angeles Rams, o ator Macaulay Culkin sentou-se ao lado de sua esposa, Brenda Song Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Os atores Pete Davidson (à esquerda) e Kevin Costner (à direita) foram vistos antes do início do jogo Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
O show do intervalo começou com Samuel L. Jackson vestido de Tio Sam Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Durante o show do intervalo, Kendrick Lamar (à direita) cantou 'Luther', seu hit de sucesso, ao lado da cantora SZA Crédito: Getty Images
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Outra convidada especial do intervalo foi ninguém menos que a lenda do tênis Serena Williams Crédito: Getty Images

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