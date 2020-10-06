Trump se recusa a colocar dinheiro no bolso dos americanos, diz Pelosi

Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi emitiu comunicado na tarde desta terça-feira (6), no qual faz duras críticas ao presidente Donald Trump, após mais cedo este dizer pelo Twitter que rejeitava negociações com os democratas sobre um novo pacote fiscal antes das eleições. Pelosi afirma que o presidente "se coloca em primeiro lugar às custas do país", ao desistir desse diálogo.

A líder democrata diz que Trump age "com a total cumplicidade" dos membros do Partido Republicano no Congresso. Segundo ela, o presidente tem demonstrado que não está disposto a derrotar a covid-19, ao desdenhar da ciência e "dos nossos heróis", como os profissionais da saúde e professores. "E ele se recusa a colocar dinheiro no bolso das pessoas, a menos que o nome dele esteja impresso no cheque."