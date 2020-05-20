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Estados Unidos

Trump quer reabrir país de modo seguro, diz porta-voz da Casa Branca

Kayleigh McEnany, porta-voz da Casa Branca, comentou ainda nesta quarta-feira (20), a intenção de Trump de reagendar a reunião do G-7
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 17:28

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 17:28

Presidente dos EUA, Donald Trump, em evento em que defendeu fazendeiros americanos
Presidente dos EUA, Donald Trump, em evento em que defendeu fazendeiros americanos Crédito: Tia Dufour/Official White House Photo
Porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany afirmou nesta quarta-feira, 20, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deseja uma reabertura "de modo seguro" da economia do país. Durante entrevista coletiva, McEnany destacou que esse processo já ocorre em vários Estados, mas sem citar prazos para isso.
A porta-voz foi questionada também pelo fato de Trump ter dito há alguns dias que usava hidroxicloroquina com proteção contra o coronavírus, apesar de especialistas dizerem que os testes não mostraram eficiência do medicamento contra a doença.
Segundo McEnany, o remédio tem sido usado por alguns profissionais na linha de frente contra a covid-19 e há vários estudos em andamento sobre sua eficiência.
A funcionária comentou ainda a intenção de Trump de reagendar a reunião do G-7.
Segundo ela, uma reunião do grupo com todos os líderes presentes na Casa Branca seria uma mostra de confiança global.

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