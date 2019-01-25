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Casa Branca

Trump e democratas chegam a acordo para por fim a paralisação nos EUA

Segundo a proposta de consenso, o governo federal receberá verbas para funcionar por três semanas. Não está incluído no acordo, porém, os US$ 5,7 bilhões que Trump exige para construir um muro na fronteira com o México

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 19:34

Publicado em 

25 jan 2019 às 19:34
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (25) na Casa Branca que ele chegou a um acordo com a oposição democrata para por fim a paralisação que atinge o governo.
Segundo a proposta de consenso, o governo federal receberá verbas para funcionar por três semanas. Não está incluído no acordo, porém, os US$ 5,7 bilhões que Trump exige para construir um muro na fronteira com o México.
Em vez disso, uma comissão de senadores e deputados que vai reunir democratas e republicanos vai usar essas três semanas para negociar o aumento da segurança na fronteira, incluindo a construção da barreira na divisa, uma promessa de campanha do presidente.
Caso o acordo seja confirmado nas votações na Câmara e no Senado, vai colocar fim na maior paralisação da histórcia americana, que entrou no 35º dia nesta sexta. Ela deixou 800 mil funcionários públicos sem receber, levando ao fechamento de parques nacionais e a atrasos em voos, entre outros problemas.
> Senado americano barra propostas de Trump para reabrir governo

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