Trump e democratas chegam a acordo para por fim a paralisação nos EUA

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (25) na Casa Branca que ele chegou a um acordo com a oposição democrata para por fim a paralisação que atinge o governo.

Segundo a proposta de consenso, o governo federal receberá verbas para funcionar por três semanas. Não está incluído no acordo, porém, os US$ 5,7 bilhões que Trump exige para construir um muro na fronteira com o México.

Em vez disso, uma comissão de senadores e deputados que vai reunir democratas e republicanos vai usar essas três semanas para negociar o aumento da segurança na fronteira, incluindo a construção da barreira na divisa, uma promessa de campanha do presidente.