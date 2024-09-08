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Estados Unidos

Trump diz que prenderá adversários democratas se ganhar eleição

Desde que perdeu as eleições em 2020, o republicano alega que houve fraude. Apesar das acusações feitas repetidamente, Trump nunca apresentou provas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 set 2024 às 19:33

Publicado em 08 de Setembro de 2024 às 19:33

O ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, ameaçou no sábado, 7, prender adversários democratas, se ganhar a disputa presidencial, por meio de publicação em sua rede social, a Truth Social. Na nota, Trump diz que está "monitorando de perto a santidade das eleições presidenciais de 2024" junto de uma equipe de advogados, por receio da "trapaça que os democratas fizeram em 2020".
"Quando eu vencer, essas pessoas que trapacearam serão processadas na extensão completa da lei, que incluirá sentenças de prisão de longo prazo para que essa depravação da justiça não aconteça novamente", escreveu o republicano.
Segundo Trump, isso vale para todos os "envolvidos em comportamentos sem escrúpulos", incluindo advogados, políticos, doadores, "eleitores ilegais e oficiais eleitorais corruptos".
Desde que perdeu as eleições em 2020, o republicano alega que houve fraude. Apesar das acusações feitas repetidamente, Trump nunca apresentou provas. Dezenas de tribunais, autoridades estaduais republicanas e do seu próprio governo disseram que Trump perdeu de forma justa.
*Com informações da Associated Press

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