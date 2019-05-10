Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump confirmará Patrick Shanahan como chefe do Pentágono
EUA

Trump confirmará Patrick Shanahan como chefe do Pentágono

O ex-executivo da Boeing está interinamente no cargo desde o início do ano após a renúncia de Jim Mattis

Publicado em 

09 mai 2019 às 21:37

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 21:37

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que vai nomear Patrick Shanahan como secretário de Defesa.
Shanahan, um ex-executivo da Boeing, vem comandando interinamente o Pentágono desde 1.º de janeiro, algo incomum dada a importância do gabinete.
"O secretário interino Shanahan provou nos últimos meses que ele é mais do que qualificado para o Departamento de Defesa, e ele continuará a fazer um excelente trabalho", disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sander, em um comunicado.
Momentos depois, Shanahan emitiu um comunicado dizendo que estava honrado com o anúncio e, se confirmado, "continuará a agressiva aplicação de nossa Estratégia de Defesa Nacional. Continuarei comprometido em modernizar nossas forças para que nossos soldados, marinheiros, marines e aviadores tenham o que for necessário para manter nosso país seguro".
Shanahan, de 56 anos, não tem nenhuma das estrelas do ex-secretário de Defesa Jim Mattis, mas tem a reputação em Washington de ser um bom estrategista e ter uma influência moderada sobre o impulsivo presidente.
Dois meses antes de Mattis renunciar, citando divergências políticas, Trump questionou publicamente se ele era "algum tipo de democrata". Depois da saída do ex-marine, Trump ficou mais agressivo, responsabilizando Mattis por vários erros e insistindo que o havia demitido, apesar de o militar ter entregado o cargo.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Materiais apreendidos no bairro Santa Martha, em Vitória
PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
IR 2026: saiba como obter restituição máxima sem risco de cair na malha fina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados