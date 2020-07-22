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Operation Legend

Trump anuncia aumento do efetivo de segurança em cidades mais violentas

Durante evento na Casa Branca, ele criticou autoridades estaduais e locais que, segundo ele, são fracas nesse tema, prometendo agir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 18:18

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 18:18

Donald Trump
O presidente dos EUA Donald Trump Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta (22) um aumento do efetivo de agentes de segurança nas cidades mais violentas. Durante evento na Casa Branca, ele criticou autoridades estaduais e locais que, segundo ele, são fracas nesse tema, prometendo agir. "Há cidades em que a violência está realmente fora de controle", criticou, citando Chicago como um dos exemplos.
Trump lançou durante esse evento a expansão da Operation Legend para as cidades de Albuquerque e Chicago, que permite esse aumento no efetivo das forças de segurança. No ano em que busca a reeleição, fez várias críticas a "políticos radicais" que, segundo ele, querem apenas tirar financiamento da polícia, retratando os "heróis das forças de segurança como vilões".
O presidente prometeu trabalho conjunto com a polícia local para identificar violações e buscar os suspeitos. "Devemos lembrar que a tarefa de policiar a vizinhança está sobre os ombros das autoridades eleitas", afirmou. "Vamos fazer nossas polícias mais fortes, não mais fracas."
Durante o evento, Trump aproveitou para renovar sua promessa de trazer companhias de volta para o país. "Queremos que nossos produtos sejam feitos em Chicago, não em Xangai", comentou, em momento de tensões bilaterais com a China.

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