Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump aceita manter conversas adicionais com Coreia do Norte
Donald Trump

Trump aceita manter conversas adicionais com Coreia do Norte

Decisão é anunciada após inteligência sul-coreana dizer que Pyongyang reativou bases de mísseis

Publicado em 

08 mar 2019 às 00:07

Publicado em 08 de Março de 2019 às 00:07

O presidente dos EUA, Donald Trump, está aberto a conversas adicionais com Pyongyang a respeito da desnuclearização da Coreia do Norte, disse nesta quinta-feira, 7, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, apesar de relatos de que a o regime de Kim Jong-un está reativando partes de seu programa de mísseis.
Novas atividades foram detectadas em uma fábrica que produziu os primeiros mísseis balísticos norte-coreanos capazes de alcançar os EUA, relataram os jornais sul-coreanos JoongAng Ilbo e Donga Ilbo, citando parlamentares informados pelo serviço de inteligência.
Nesta semana, dois centros de estudo dos EUA e a agência de espionagem de Seul disseram que a Coreia do Norte está reconstruindo uma instalação de lançamento de foguetes, levando Trump a dizer que ficará “muito decepcionado com o presidente Kim” se isso for verdade.
Os relatos sobre as atividades norte-coreanas causaram mais dúvidas sobre o futuro do diálogo que Trump vem buscando com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, depois do fracasso da segunda cúpula entre os dois líderes, na semana passada.
“O presidente, obviamente, está aberto a conversar novamente. Veremos quando isso pode ser marcado ou como pode ser arranjado”, disse Bolton, em entrevista à Fox News

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados