Trump aceita manter conversas adicionais com Coreia do Norte

O presidente dos EUA, Donald Trump, está aberto a conversas adicionais com Pyongyang a respeito da desnuclearização da Coreia do Norte, disse nesta quinta-feira, 7, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, apesar de relatos de que a o regime de Kim Jong-un está reativando partes de seu programa de mísseis.

Novas atividades foram detectadas em uma fábrica que produziu os primeiros mísseis balísticos norte-coreanos capazes de alcançar os EUA, relataram os jornais sul-coreanos JoongAng Ilbo e Donga Ilbo, citando parlamentares informados pelo serviço de inteligência.

Nesta semana, dois centros de estudo dos EUA e a agência de espionagem de Seul disseram que a Coreia do Norte está reconstruindo uma instalação de lançamento de foguetes, levando Trump a dizer que ficará “muito decepcionado com o presidente Kim” se isso for verdade.

Os relatos sobre as atividades norte-coreanas causaram mais dúvidas sobre o futuro do diálogo que Trump vem buscando com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, depois do fracasso da segunda cúpula entre os dois líderes, na semana passada.