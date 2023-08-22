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Em fast food

Três pessoas morrem após ingestão de milkshake com bactéria nos EUA

Após a internação de seis pessoas, foi detectado a presença da bactéria que causa a listeriose em todos os sabores de milkshake presentes no fast food
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2023 às 11:06

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 11:06

Três pessoas morrem após ingestão de milkshake com bactéria nos EUA
Três pessoas morrem após ingestão de milkshake com bactéria nos EUA Crédito: Freepik
Seis pessoas foram hospitalizadas e três morreram após ingerirem milkshake contaminado com bactérias em um restaurante da rede de fast food Frugals, no estado de Washington, nos EUA.
As máquinas de milkshake em um restaurante Frugals na cidade de Tacoma continham bactérias de Listeria, conectadas a um surto de listeriose transmitida por alimentos, que se iniciou em fevereiro no país.
A contaminação resultou em seis hospitalizações, de 27 de fevereiro a 22 de julho, com três dos pacientes posteriormente falecendo, segundo apurou a ABC News.
Dois dos pacientes hospitalizados disseram que adoeceram após o consumo de milkshake no restaurante de Tacoma, o que levou as autoridades a fazerem testes no dia 8.
Todos os sabores da bebida estavam contaminados. Segundo as autoridades de saúde americanas, as máquinas não foram limpas corretamente, levando à presença das bactérias.
A análise genética das bactérias presentes nos milkshakes mostrou que era a mesma cepa de Listeria que causou hospitalizações
O restaurante Frugals parou de usar as máquinas no dia 8, logo após os testes, mas a Listeria pode provocar doenças até 70 dias após a exposição.

Grupos de risco

Pessoas grávidas, idosas com mais de 65 anos e indivíduos com sistemas imunológicos enfraquecidos correm mais risco e devem procurar assistência médica se consumiram milkshakes do Frugals entre 29 de maio e 7 de agosto de 2023, segundo um comunicado do Departamento de Saúde de Washington.
As seis pessoas hospitalizadas pertenciam ao grupo de risco, tornando-as mais suscetíveis à doença, segundo informaram as autoridades de saúde.
A direção da rede de restaurantes declarou estar trabalhando para identificar e conter a fonte da Listeria, submetendo suas máquinas de milkshake a ciclos de limpeza e testes adicionais.
A Listeria pode ser tratada com antibióticos, mas pode causar doença grave, especialmente em grupos de risco.
Sintomas de intoxicação alimentar por Listeria incluem diarreia, vômitos, febre, dores de cabeça, rigidez no pescoço, confusão mental e sintomas semelhantes à gripe.

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