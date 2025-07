Mundo

Trem descarrila na Alemanha: o que se sabe sobre acidente que deixou mortos e feridos

Veículo saiu do trilho perto de Stuttgart, após uma tempestade

Trump anuncia acordo com UE e diz que ainda negocia com '3 ou 4 países' antes do tarifaço

Cerca de 100 pessoas estavam a bordo do trem quando pelo menos dois vagões descarrilaram em uma área de floresta por volta das 18h10 no horário local, informou a agência de notícias alemã DPA.>

Ele disse estar em contato com os ministros do Interior e dos Transportes e solicitou que o governo forneça todos os recursos necessários aos serviços de emergência.>

Imagens do acidente mostram vagões tombados e uma forte presença de equipes de emergência. Árvores caídas também podem ser vistas no local.>

"A situação exata ainda não está clara neste momento", disse a operadora Deutsche Bahn no X. "Nossos pensamentos e solidariedade estão com as vítimas e com todos que agora precisam lidar com isso.">