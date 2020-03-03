Tornados deixam 19 mortos e destruição em Tennessee, nos EUA

Na capital do Tennessee, o tornado danificou ou destruiu ao menos 40 edifícios Crédito: Pixabay

Pelo menos 19 pessoas morreram depois que violentos tornados atingiram o Tennessee, particularmente na região de Nashville, capital da música country nos Estados Unidos. Imagens divulgadas pela mídia local mostraram edifícios completamente destruídos, com chapas de metal enroladas em postes e árvores partidas ao meio.

O departamento de Bombeiros de Nashville afirmou que estava respondendo a relatos de pelo menos 40 estruturas desabadas na cidade. "Uma série de fortes tormentas atravessou o Tennessee e provocou graves danos nos edifícios, estradas, pontes, serviços públicos e comércios em vários condados", informou a agência estatal de emergência.

"Nashville sofreu e nossa comunidade está devastada", escreveu o prefeito da cidade, John Cooper, no Twitter, que pediu a colaboração dos moradores para ajudar as autoridades.

"É devastador. Perderam-se vidas em todo o estado", também lamentou o governador do Tennessee, Bill Lee.

O xerife Eddie Farris, do condado de Putnam, disse em uma estação de notícias local que a polícia estava indo de casa em casa em busca de sobreviventes. "Certamente esperamos que esse número não aumente, mas não parece promissor até agora".