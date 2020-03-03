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Internacional

Tornados deixam 19 mortos e destruição em Tennessee, nos EUA

Mais de 44 mil pessoas ficaram sem eletricidade em Nashville, depois que os tornados provocaram estragos em quatro subestações e em postes de eletricidade

Publicado em 03 de Março de 2020 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 15:36
Na capital do Tennessee, o tornado danificou ou destruiu ao menos 40 edifícios Crédito: Pixabay
Pelo menos 19 pessoas morreram depois que violentos tornados atingiram o Tennessee, particularmente na região de Nashville, capital da música country nos Estados Unidos. Imagens divulgadas pela mídia local mostraram edifícios completamente destruídos, com chapas de metal enroladas em postes e árvores partidas ao meio.
O departamento de Bombeiros de Nashville afirmou que estava respondendo a relatos de pelo menos 40 estruturas desabadas na cidade. "Uma série de fortes tormentas atravessou o Tennessee e provocou graves danos nos edifícios, estradas, pontes, serviços públicos e comércios em vários condados", informou a agência estatal de emergência.
"Nashville sofreu e nossa comunidade está devastada", escreveu o prefeito da cidade, John Cooper, no Twitter, que pediu a colaboração dos moradores para ajudar as autoridades.
"É devastador. Perderam-se vidas em todo o estado", também lamentou o governador do Tennessee, Bill Lee.
O xerife Eddie Farris, do condado de Putnam, disse em uma estação de notícias local que a polícia estava indo de casa em casa em busca de sobreviventes. "Certamente esperamos que esse número não aumente, mas não parece promissor até agora".
Mais de 44 mil pessoas ficaram sem eletricidade em Nashville, depois que os tornados provocaram estragos em quatro subestações e em diversos postes de eletricidade. O Aeroporto John C. Tune, perto do centro, teve vários hangares destruídos e linhas de energia desativadas. Nenhum dano foi relatado no Aeroporto Internacional de Nashville, do outro lado da cidade.

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