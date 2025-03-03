Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Todos os vencedores do Oscar 2025; acompanhe
Mundo

Todos os vencedores do Oscar 2025; acompanhe

Pela 1ª vez, filme brasileiro disputa como melhor filme. Fernanda Torres concorre como melhor atriz. O polêmico longa francês 'Emilia Pérez' lidera com 13 indicações.

Publicado em 02 de Março de 2025 às 21:43

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 mar 2025 às 21:43
Imagem BBC Brasil
Kieran Culkin foi o primeiro premiado da noite, na categoria de Ator Coadjuvante Crédito: Reuters
A 97ª edição do Oscar começou na noite deste domingo (02/03) com expectativas inéditas para o Brasil, que tem três indicações pelo filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.
O longa-metragem está concorrendo a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.
É a primeira vez que um filme brasileiro é indicado como melhor filme.
O comediante Conan O'Brien é o anfitrião da noite, marcando sua estreia como apresentador do Oscar.
No Brasil, a transmissão oficial do Oscar 2025 é feita pela TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.
Na TV aberta, a Globo faz cobertura da cerimônia — com exceção no Rio de Janeiro, onde o canal vai exibir os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

Quem são os vencedores do Oscar 2025?

Imagem BBC Brasil
Transmissão do evento neste domingo começa às 20h30, no horário de Brasília
À medida que os resultados forem divulgados, os vencedores serão sinalizados abaixo.
Ator Coadjuvante
  • Yura Borisov - Anora
  • Kieran Culkin - A Verdadeira Dor (VENCEDOR)
  • Edward Norton - Um Completo Desconhecido
  • Guy Pierce - O Brutalista
  • Jeremy Strong - O Aprendiz
Melhor Animação
  • Flow (VENCEDOR)
  • DivertidaMente 2
  • Memoir of a Snail
  • Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl
  • O Robô Selvagem
Melhor Animação em Curta-Metragem
  • Beautiful Men
  • In the Shadow of the Cypress
  • Magic Candies
  • Wander to Wonder
  • Yuck!
Figurino
  • Um Completo Desconhecido
  • Conclave
  • Gladiador 2
  • Nosferatu
  • Wicked
Roteiro original
  • Anora
  • O Brutalista
  • A Verdadeira Dor
  • A Substância
  • September 5
Imagem BBC Brasil
Brasil tem expectativas com a indicação de Fernanda Torres
Roteiro adaptado
  • Um Completo Desconhecido
  • Conclave
  • Emilia Pérez
  • Nickel Boys
  • Sing Sing
Maquiagem e cabelo
  • Um homem diferente
  • Emilia Pérez
  • Nosferatu
  • A Substância
  • Wicked
Melhor Edição
  • Anora
  • O Brutalista
  • Conclave
  • Emilia Pérez
  • Wicked
Imagem BBC Brasil
A atriz Demi Moore disputa com Fernanda Torres no Oscar
Melhores Efeitos Visuais
  • Alien: Romulus
  • Better Man
  • Duna: Parte 2
  • O Reino do Planeta dos Macacos
  • Wicked
Atriz Coadjuvante
  • Monica Barbaro - Um Completo Desconhecido
  • Ariana Grande - Wicked
  • Felicity Jones - O Brutalista
  • Isabella Rossellini - Conclave
  • Zoe Saldaña - Emilia Pérez
Melhor Design de Produção
  • O Brutalista
  • Conclave
  • Duna: Parte 2
  • Nosferatu
  • Wicked
Melhor Canção Original
  • El Mal - Emilia Pérez
  • The Journey - The Six Triple Eight
  • Like a Bird - Sing Sing
  • Mi Camino - Emilia Pérez
  • Never Too Late - Elton John: Never Too Late
Imagem BBC Brasil
Kieran Culkin, que recebeu indicação de melhor ator coadjuvante
Melhor Documentário de Curta-Metragem
  • Death By Numbers
  • I am Ready, Warden
  • Incident
  • Instruments of a Beating Heart
  • The Only Girl in the Orchestra
Melhor Documentário
  • Black Box Diaries
  • No Other Land
  • Porcelain War
  • Soundtrack to A Coup D'Etat
  • Sugarcane
Melhor Filme Internacional
  • Ainda Estou Aqui - Brasil
  • The Girl With The Needle - Dinamarca
  • Emília Perez - França
  • The Seed of the Sacred Fig - Alemanha
  • Flow - Letônia
Imagem BBC Brasil
Karla Sofía Gascón estrela Emilia Pérez
Melhor Curta-Metragem em Live-Action
  • A Lien
  • Anuja
  • I'm Not a Robot
  • The Last Ranger
  • The Man Who Could Not Remain Silent
Trilha original
  • O brutalista
  • Conclave
  • Emilia Pérez
  • Wicked
  • O robô selvagem
Melhor Ator
  • Adrien Brody - O Brutalista
  • Timothée Chalamet - Um Completo Desconhecido
  • Colman Domingo - Sing Sing
  • Ralph Fiennes - Conclave
  • Sebastian Stan - O Aprendiz
Melhor Direção
  • Sean Baker - Anora
  • Brady Cobert - O Brutalista
  • James Mangold - Um Completo Desconhecido
  • Jacques Audiard - Emilia Pérez
  • Coralie Fargeat - A Substância
Imagem BBC Brasil
Cynthia Erivo concorre a melhor atriz por seu papel em Wicked
Melhor Atriz
  • Fernanda Torres - Ainda Estou Aqui
  • Mikey Madison - Anora
  • Demi Moore - A Substância
  • Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez
  • Cynthia Erivo - Wicked
Melhor Filme
  • Anora
  • O Brutalista
  • Um Completo Desconhecido
  • Conclave
  • Duna - Parte 2
  • Emilia Pérez
  • Ainda Estou Aqui
  • Nickel Boys
  • A Substância
  • Wicked
Imagem BBC Brasil
Crédito: Courtesy Cannes Film Festival
Melhor Fotografia
  • O Brutalista
  • Duna: Parte 2
  • Emilia Pérez
  • Maria
  • Nosferatu
Curta-metragem com atores
  • A lien
  • Anuja
  • I'm Not a Robot
  • The Last Ranger
  • The Man Who Could Not Remain Silent
Melhor Som
  • Um Completo Desconhecido
  • Duna: Parte 2
  • Emilia Pérez
  • Wicked

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados