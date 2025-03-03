Todos os vencedores do Oscar 2025; acompanhe

A 97ª edição do Oscar começou na noite deste domingo (02/03) com expectativas inéditas para o Brasil, que tem três indicações pelo filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.
O longa-metragem está concorrendo a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.
É a primeira vez que um filme brasileiro é indicado como melhor filme.
O comediante Conan O'Brien é o anfitrião da noite, marcando sua estreia como apresentador do Oscar.
No Brasil, a transmissão oficial do Oscar 2025 é feita pela TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.
Na TV aberta, a Globo faz cobertura da cerimônia — com exceção no Rio de Janeiro, onde o canal vai exibir os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.
Quem são os vencedores do Oscar 2025?
À medida que os resultados forem divulgados, os vencedores serão sinalizados abaixo.
Ator Coadjuvante
- Yura Borisov - Anora
- Kieran Culkin - A Verdadeira Dor (VENCEDOR)
- Edward Norton - Um Completo Desconhecido
- Guy Pierce - O Brutalista
- Jeremy Strong - O Aprendiz
Melhor Animação
- Flow (VENCEDOR)
- DivertidaMente 2
- Memoir of a Snail
- Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl
- O Robô Selvagem
Melhor Animação em Curta-Metragem
- Beautiful Men
- In the Shadow of the Cypress
- Magic Candies
- Wander to Wonder
- Yuck!
Figurino
- Um Completo Desconhecido
- Conclave
- Gladiador 2
- Nosferatu
- Wicked
Roteiro original
- Anora
- O Brutalista
- A Verdadeira Dor
- A Substância
- September 5
Roteiro adaptado
- Um Completo Desconhecido
- Conclave
- Emilia Pérez
- Nickel Boys
- Sing Sing
Maquiagem e cabelo
- Um homem diferente
- Emilia Pérez
- Nosferatu
- A Substância
- Wicked
Melhor Edição
- Anora
- O Brutalista
- Conclave
- Emilia Pérez
- Wicked
Melhores Efeitos Visuais
- Alien: Romulus
- Better Man
- Duna: Parte 2
- O Reino do Planeta dos Macacos
- Wicked
Atriz Coadjuvante
- Monica Barbaro - Um Completo Desconhecido
- Ariana Grande - Wicked
- Felicity Jones - O Brutalista
- Isabella Rossellini - Conclave
- Zoe Saldaña - Emilia Pérez
Melhor Design de Produção
- O Brutalista
- Conclave
- Duna: Parte 2
- Nosferatu
- Wicked
Melhor Canção Original
- El Mal - Emilia Pérez
- The Journey - The Six Triple Eight
- Like a Bird - Sing Sing
- Mi Camino - Emilia Pérez
- Never Too Late - Elton John: Never Too Late
Melhor Documentário de Curta-Metragem
- Death By Numbers
- I am Ready, Warden
- Incident
- Instruments of a Beating Heart
- The Only Girl in the Orchestra
Melhor Documentário
- Black Box Diaries
- No Other Land
- Porcelain War
- Soundtrack to A Coup D'Etat
- Sugarcane
Melhor Filme Internacional
- Ainda Estou Aqui - Brasil
- The Girl With The Needle - Dinamarca
- Emília Perez - França
- The Seed of the Sacred Fig - Alemanha
- Flow - Letônia
Melhor Curta-Metragem em Live-Action
- A Lien
- Anuja
- I'm Not a Robot
- The Last Ranger
- The Man Who Could Not Remain Silent
Trilha original
- O brutalista
- Conclave
- Emilia Pérez
- Wicked
- O robô selvagem
Melhor Ator
- Adrien Brody - O Brutalista
- Timothée Chalamet - Um Completo Desconhecido
- Colman Domingo - Sing Sing
- Ralph Fiennes - Conclave
- Sebastian Stan - O Aprendiz
Melhor Direção
- Sean Baker - Anora
- Brady Cobert - O Brutalista
- James Mangold - Um Completo Desconhecido
- Jacques Audiard - Emilia Pérez
- Coralie Fargeat - A Substância
Melhor Atriz
- Fernanda Torres - Ainda Estou Aqui
- Mikey Madison - Anora
- Demi Moore - A Substância
- Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez
- Cynthia Erivo - Wicked
Melhor Filme
- Anora
- O Brutalista
- Um Completo Desconhecido
- Conclave
- Duna - Parte 2
- Emilia Pérez
- Ainda Estou Aqui
- Nickel Boys
- A Substância
- Wicked
Melhor Fotografia
- O Brutalista
- Duna: Parte 2
- Emilia Pérez
- Maria
- Nosferatu
Curta-metragem com atores
- A lien
- Anuja
- I'm Not a Robot
- The Last Ranger
- The Man Who Could Not Remain Silent
Melhor Som
- Um Completo Desconhecido
- Duna: Parte 2
- Emilia Pérez
- Wicked
- 'Exército de likes' do Brasil pode influenciar chances de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar?
- 'Ainda estou aqui': por que caso da ditadura retratado no filme segue sem resolução no STF
- 'Malabarismo imperdoável': por que 'Emilia Pérez', que derrotou 'Ainda Estou Aqui' no Globo de Ouro, é tão criticado no México?