Theresa May descarta hipótese de um segundo referendo sobre o Brexit

Theresa May, primeira-ministra britânica Crédito: Divulgação

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afastou nesta segunda-feira (20), durante discurso à Câmara dos Comuns (Parlamento), a possibilidade de convocar um segundo referendo sobre o Brexit – a saída do Reino Unido da União Europeia. Ela destacou que manterá o acordo de fronteiras entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, tema que também estava sendo colocado em discussão.

Na semana passada, o Parlamento britânico rejeitou o acordo proposto por Theresa May. Nos últimos dias, ela intensificou as conversas com os deputados e também com os partidos políticos em busca de consenso. Segundo a primeira-ministra, vai manter as conversas no esforço de garantir o acordo. Depois, a primeira-ministra promete ir à União Europeia.

Para Theresa May, um segundo referendo poderia levar o Reino Unido a sofrer impactos difíceis de serem contornados. Ela não entrou em detalhes. O prazo máximo para os britânicos deixarem o bloco europeu é 29 de março.

Na próxima semana, a primeira-ministra será novamente testada pela Câmara dos Comuns, que vai votar o chamado “plano B”, proposto por ela.

Em relação à polêmica sobre o acordo de Belfast, que trata da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, Theresa May se disse fiel ao que está posto, mas afirmou que deverá ser renegociado com a União Europeia e não com os parceiros do diálogo inter-irlandês.