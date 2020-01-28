Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Terremoto de magnitude 7,7 provoca alerta de tsunami para países do Caribe
Alerta de Tsunami

Terremoto de magnitude 7,7 provoca alerta de tsunami para países do Caribe

O terremoto foi registrado a 10 km de profundidade às 19h10 GMT (16h10 de Brasília), 125 km a noroeste de Lucea, na Jamaica

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 19:13
Tremor de terra.  Crédito: Pixabay
Um terremoto de magnitude 7,7 sacudiu nesta terça-feira, 28, o Mar do Caribe entre Cuba e Jamaica, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), que ativou um alerta para um perigoso tsunami na região.
Segundo o informe do USGS, o terremoto foi registrado a 10 km de profundidade às 19h10 GMT (16h10 de Brasília), 125 km a noroeste de Lucea, na Jamaica.
O jornal Jamaica Observer, com sede em Kingston, disse que o sismo foi sentido em boa parte da ilha e durou vários segundos.
O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico no Havaí deu conta, com base em leituras preliminares, da "possibilidade de perigosas ondas de tsunami para a costa situada dentro dos 300 quilômetros do epicentro do terremoto". Entre os países que podem ser atingidos, estão México, Belize, Cuba, Honduras, Jamaica e Ilhas Cayman. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados