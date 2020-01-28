Terremoto de magnitude 7,7 provoca alerta de tsunami para países do Caribe

Um terremoto de magnitude 7,7 sacudiu nesta terça-feira, 28, o Mar do Caribe entre Cuba e Jamaica, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), que ativou um alerta para um perigoso tsunami na região.
Segundo o informe do USGS, o terremoto foi registrado a 10 km de profundidade às 19h10 GMT (16h10 de Brasília), 125 km a noroeste de Lucea, na Jamaica.
O jornal Jamaica Observer, com sede em Kingston, disse que o sismo foi sentido em boa parte da ilha e durou vários segundos.
O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico no Havaí deu conta, com base em leituras preliminares, da "possibilidade de perigosas ondas de tsunami para a costa situada dentro dos 300 quilômetros do epicentro do terremoto". Entre os países que podem ser atingidos, estão México, Belize, Cuba, Honduras, Jamaica e Ilhas Cayman. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS