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Abalo Sísmico

Terremoto de magnitude 7,4 atinge o México e gera alerta de tsunami

Segundo a agência Reuters, os moradores da capital deixaram os prédios assustados, mas não há registro de destruição em larga escala ou de vítimas na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 15:14

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 15:14

O tremor no sul do México gerou alerta de tsunami
O tremor no sul do México gerou alerta de tsunami Crédito: Reprodução / USGS
Um terremoto de grandes proporções atingiu nesta terça-feira (23) a região sul do México e gerou um alerta de tsunami na costa do país e na América Central.
O tremor atingiu uma magnitude de 7,4, de acordo com o serviço sismológico dos Estados Unidos.
O epicentro ocorreu próximo ao vilarejo de Santa María Zapotitlán, no estado de Oaxaca (na costa do Pacífico), mas o terremoto foi sentido também Cidade do México, que fica 500 quilômetros ao norte.
Segundo a agência Reuters, os moradores da capital deixaram os prédios assustados, mas não há registro de destruição em larga escala ou de vítimas na cidade.
O presidente Andrés Manuel Lopez Obrador confirmou que não há relatos de danos até o momento, mas afirmou que ainda está aguardando informações mais detalhadas sobre a situação em Oaxaca -um estado montanhoso, conhecido pelas plantações de café e pelos resorts na praia.
Em 2017, um terremoto de magnitude 7,1 deixou 355 mortos no México.

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