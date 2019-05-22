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Argentina

Termina primeira audiência do julgamento de Cristina Kirchner

A audiência desta terça-feira foi a primeira de um processo que deve durar o ano todo

Publicado em 

21 mai 2019 às 21:53

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 21:53

Cristina Kirchner Crédito: Arquivo
A primeira audiência do julgamento da ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner terminou na tarde de nesta terça-feira (21), após três horas de leitura do processo. Ela é acusada de ter executado, junto com seu falecido marido, o também ex-presidente do país Néstor Kirchner, uma "divisão de papéis definidos e estratégicos" dentro e fora da estrutura do Estado, com o objetivo de "subtrair e apoderar-se ilegitimamente e deliberadamente de fundos públicos milionários".
Ainda de acordo com o processo lido hoje no tribunal Comodoro Py, em Buenos Aires, a ex-presidente também é acusada de ter mantido o esquema "ininterruptamente", por mais de 12 anos. Cristina Kirchner acompanhou a leitura dos autos sentada na última fileira de cadeiras reservada aos réus, enquanto sorria e olhava o celular.
A audiência desta terça-feira foi a primeira de um processo que deve durar o ano todo. Paralelamente às audiências, seguem as investigações da Justiça em outros nove processos pelos quais Cristina Kirchner é processada. Os crimes incluem, entre outros, traição à pátria e enriquecimento ilícito.
"Para subtrair verbas do Estado, os membros dessa associação, entre outros delitos, escolheram as obras públicas como meios propícios para obter o dinheiro do Tesouro Nacional, e converteram o empresário da construção Lázaro Báez, a quem enriqueceram ao longo de 12 anos, às custas dos interesses da sociedade", afirmam os autos.
Outros 15 acusados compareceram ao tribunal, entre eles o empresário Lázaro Báez, o ex-ministro do planejamento Julio De Vido, e o ex-secretário de obras públicas José López.

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