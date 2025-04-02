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Tarifaço de Trump atinge produtos brasileiros; o que se sabe até agora

O presidente Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (2/3), que os Estados Unidos irá introduzir "tarifas recíprocas" aos países que fazem comércio com os americanos

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 17:38

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 abr 2025 às 17:38
Imagem BBC Brasil
Crédito: FRANCIS CHUNG/EPA-EFE/REX/Shutterstock
O presidente Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (2/4), que os Estados Unidos irá introduzir "tarifas recíprocas" aos países que fazem comércio com os americanos.
No anúncio, o presidente disse que vai impor tarifas de 10% sobre os produtos brasileiros, o mesmo que o Brasil cobra dos americanos, segundo Trump.
Ainda não está claro como isso será aplicado na gama de bens brasileiros exportados aos EUA.
Entre os principais produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos em 2024 estão petróleo, ferro e aço, aeronaves, café, carne bovina e açúcar, conforme levantamento da XP Investimentos, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
"Isso quer dizer que, o que fazem conosco, faremos como eles", disse Trump.
As tarifas passam a valer a partir da 0h de quinta-feira (3/4), disse Trump.
O presidente também confirmou o início da cobrança de uma tarifa de 25% sobre todos os carros estrangeiros, uma taxa que deve afetar principalmente o México.
Ele repetiu que esta quarta é "Dia da Libertação da América" e afirmou que as tarifas visam corrigir o que considera um comércio "injusto" com outros países — um argumento apoiado por algumas indústrias dos EUA.
Estavam na Casa Branca durante o anúncio trabalhadores da indústria siderúrgica e automotiva.
O presidente disse no anúncio que nações "ficaram ricas às custas" dos EUA, por cobrarem mais taxas do que os americanos cobram deles
"Por décadas, nosso país tem sido roubado e explorado por outros países, próximos e distantes, amigos e inimigos", declarou Trump, elencando efeitos nas indústrias de carro e siderúrgica.
"Roubaram nossos empregos", disse Trump, prometendo que as vagas de trabalho voltaram ao país.
Trump já havia anunciado o aumento de impostos sobre importações da China, Canadá e México, além de tarifas sobre aço e alumínio — que tiveram impacto na indústria brasileira.
Impostos mais altos sobre carros também devem entrar em vigor esta semana.
No anúncio,
Imagem BBC Brasil
Crédito: REUTERS/Evelyn Hockstein

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