Tarifaço de Trump atinge produtos brasileiros; o que se sabe até agora

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O presidente Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (2/4), que os Estados Unidos irá introduzir "tarifas recíprocas" aos países que fazem comércio com os americanos.

No anúncio, o presidente disse que vai impor tarifas de 10% sobre os produtos brasileiros, o mesmo que o Brasil cobra dos americanos, segundo Trump.

Ainda não está claro como isso será aplicado na gama de bens brasileiros exportados aos EUA.

Entre os principais produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos em 2024 estão petróleo, ferro e aço, aeronaves, café, carne bovina e açúcar, conforme levantamento da XP Investimentos, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

"Isso quer dizer que, o que fazem conosco, faremos como eles", disse Trump.

As tarifas passam a valer a partir da 0h de quinta-feira (3/4), disse Trump.

Ele repetiu que esta quarta é "Dia da Libertação da América" e afirmou que as tarifas visam corrigir o que considera um comércio "injusto" com outros países — um argumento apoiado por algumas indústrias dos EUA.

Estavam na Casa Branca durante o anúncio trabalhadores da indústria siderúrgica e automotiva.

O presidente disse no anúncio que nações "ficaram ricas às custas" dos EUA, por cobrarem mais taxas do que os americanos cobram deles

"Por décadas, nosso país tem sido roubado e explorado por outros países, próximos e distantes, amigos e inimigos", declarou Trump, elencando efeitos nas indústrias de carro e siderúrgica.

"Roubaram nossos empregos", disse Trump, prometendo que as vagas de trabalho voltaram ao país.

No anúncio,