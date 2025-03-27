Submarino que faz passeio turístico no Mar Vermelho naufraga com dezenas a bordo na costa do Egito; o que se sabe

O submarino que afundou na costa do Egito Crédito: Sindbad Submarines

Acredita-se que pelo menos seis pessoas morreram após um submarino turístico afundar no Mar Vermelho , perto da costa do Egito

Várias pessoas ficaram feridas e outras 29 foram resgatadas após o acidente, que aconteceu na cidade de Hurghada na manhã desta quinta-feira (27/3).

A cidade é um destino turístico popular, conhecido por suas praias e recifes de corais.

No total, cerca de 40 passageiros estavam a bordo do submarino chamado Sindbad.

Submarino é usado há muitos anos

O submarino Sindbad realiza viagens turísticas na área de Hurghada há vários anos.

A empresa responsável pela embarcação, a Sindbad Submarines, diz que detém dois dos únicos "14 submarinos recreativos reais" do mundo.

A companhia permite que os turistas viajem a até 25 metros de profundidade no mar para explorar os "500 metros de recife de corais e seus habitantes marinhos".

O site da Sindbad Submarines continua: "O submarino oferece 44 assentos para passageiros, dois assentos para pilotos e uma janela de visualização redonda para cada tripulante."

Costa egípcia tem histórico de acidentes

Este não é o primeiro evento do tipo que envolve embarcações turísticas em Hurghada.

Em novembro de 2024, um barco chamado Sea Story afundou, com 11 mortos e 35 sobreviventes.

À época, as autoridades egípcias atribuíram o desastre a uma onda enorme de até 4 metros — mas sobreviventes entrevistados pela BBC relataram problemas de segurança no barco.