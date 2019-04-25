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Ataque

Sri Lanka reduz em mais de 100 o número de mortos em atentados

A redução em mais de cem mortes decorre de o fato de muitos corpos terem sido mutilados, o que levou a uma recontagem das pessoas

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 18:38

Publicado em 

25 abr 2019 às 18:38
Atentado em igrejas no Sri Lanka Crédito: Twitter | @LucaxLunardi
As autoridades do Sri Lanka informaram nesta quinta-feira (25) que o balanço de mortos nos atentados do domingo de Páscoa na verdade é de 253 vítimas, e não 359, como havia sido divulgado anteriormente.
A redução em mais de cem mortes decorre de o fato de muitos corpos terem sido mutilados, o que levou a uma recontagem das pessoas.
No último domingo (21), homens-bomba atacaram a minoria cristã da ilha do sul da Ásia em três igrejas que realizavam a missa de Páscoa. Ao mesmo tempo, houve explosões em três hotéis de luxo.
Na terça (23), o Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados, que o governo acredita terem ocorrido em retaliação aos ataques contra mesquitas no mês passado na Nova Zelândia.
Nesta quarta, Mohammad Yusuf Ibrahim, que é um dos mais ricos comerciantes de temperos do Sri Lanka, foi detido por conexão com os ataques. Ele construiu sua fortuna com a venda de pimenta, cravo e noz-moscada e vivia uma vida de luxo com sua família. Até que dois de seus filhos foram citados como suspeitos de serem homens-bomba.

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