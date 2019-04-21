Sri Lanka: número de mortos em explosões sobe para 207

Explosões em hotéis de luxo e igrejas católicas deixam mortos e feridos no Sri Lanka Crédito: Reprodução/Twitter/Sri Lanka Tweet

O número de mortes em uma série de explosões que atingiram o Sri Lanka no domingo de Páscoa subiu para 207, segundo porta-voz da polícia do país. Outras 450 pessoas ficaram feridas.

Seis explosões quase simultâneas ocorreram na manhã de domingo em três igrejas onde fiéis celebravam a Páscoa e em três hotéis frequentados por turistas estrangeiros. Horas depois, uma explosão em uma pousada matou pelo menos duas pessoas. Depois de uma oitava explosão perto de um viaduto na área de Dematagoda nos arredores de Colombo, a capital, o porta-voz da polícia Ruwan Gunasekara disse que três policiais morreram quando foram interrogar suspeitos depois de receberem uma pista. Duas explosões ocorreram pouco depois que os policiais entraram em uma casa em Dematagoda.

O ministro das Relações Exteriores havia dito mais cedo que pelo menos 27 estrangeiros estavam entre os mortos. A imprensa estatal chinesa relatou que um cidadão chinês morreu nos ataques. Mais cedo, a embaixada da China disse que quatro chineses haviam sido hospitalizados e estavam em condições estáveis. O Ministério das Relações Exteriores de Portugal confirmou que uma vítima era cidadã portuguesa.