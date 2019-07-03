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Presidente na Casa

Socialista italiano David Sassoli é eleito presidente do Parlamento Europeu

Ele teve 345 votos, de um total de 751 eurodeputados

Publicado em 

03 jul 2019 às 12:41

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 12:41

Socialista italiano David-Maria Sassoli eleito presidente do Parlamento Europeu Crédito: PATRICK SEEGER/EPA
O Parlamento Europeu elegeu o socialista italiano David Maria Sassoli nesta quarta-feira (3) como presidente da Casa pelos próximos dois anos e meio.
Sassoli, 63, foi escolhido por uma votação em dois turnos na primeira sessão do Parlamento Europeu realizada pela nova legislatura, eleita em maio. Ele teve 345 votos, de um total de 751 eurodeputados. 
O novo presidente é um ex-jornalista de Florença, que trabalhou em jornais, agências de notícias e foi apresentador da TV italiana RAI.
Ele entrou para a Eurocâmara em 2014, onde foi um dos vice-presidentes, e é crítico da política anti-imigração do governo italiano, fortemente defendida pelo ministro do Interior no país, Matteo Salvini. 
Em seu discurso, Sassoli chamou os europeus a conter o "vírus" do nacionalismo extremista e defendeu uma reforma das regras de imigração e de asilo da UE. 
No mandato anterior, o Parlamento foi presidido por outro italiano, Antonio Tajani, que era próximo de Sílvio Berlusconi.
Na terça (2), a União Europeia anunciou outros nomes que passam a comandar o bloco. A presidência da Comissão Europeia (equivalente ao Executivo da UE) ficará com Ursula von der Leyen, atual ministra da Defesa da Alemanha, de perfil moderadamente conservador.
Os franceses conseguiram emplacar Christine Lagarde, diretora do FMI (Fundo Monetário Internacional), à frente do Banco Central Europeu. Ela divulgou um comunicado dizendo que deixa o posto no FMI devido à nomeação.
Para a chefia do Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado e/ou governo da UE (e, para muitos, constitui a única instância decisória real do bloco), foi designado o premiê belga, Charles Michel, de tendência liberal.
O atual chanceler espanhol, Josep Borrell, ficará a cargo da política externa do bloco.
As nomeações ainda precisam ser aprovadas pelos eurodeputados. O atual presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, fica no cargo até 31 de outubro.

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