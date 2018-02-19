Site de paquera reúne apenas seguidores héteros de Trump

Trump Dating: aberto só para héteros Crédito: Reprodução | Trump Dating

Com os sites e aplicativos de relacionamentos em alta, uma página na internet foi criada para juntar pessoas que sejam simpatizantes do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

“Namorar em 2018 é mais desafiador do que nunca graças, em parte, à polarização política. Nós estamos mudando o jogo da sedução e dando uma chance aos americanos de pensamento parecido a chance de se conhecer sem o constrangimento que surge com as primeiras conversas sobre política”, lê-se na introdução do Trump.Dating.

O seu logo possui, além de corações no lugar do pingo do ‘i’, uma cabeleira loura similar a de Trump. Já o slogan é “Faça os encontros grandes novamente”, referência ao slogan da campanha do republicano, “Faça a América grande novamente”.

“Nós simplesmente fornecemos um lugar onde as pessoas possam compartilhar seus interesses mútuos e escolhas de vida eficientemente. A partir daí, deixamos nossos membros e sua química tomarem o controle”, lê-se na página da empresa criadora do site.

Para se cadastrar no Trump.Dating, o primeiro passo é afirmar que você procura uma relação heterossexual, pois homossexuais não são aceitos. Apesar disso, o regulamento afirma que é proibido “difamar, assediar, perseguir, ameaçar ou ter conversas ilegais” dentro de suas plataformas, sob o risco de ter o cadastro de usuário cancelado.