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"Trump Dating"

Site de paquera reúne apenas seguidores héteros de Trump

"Paquerar em 2018 é um desafio maior que antes, graças em parte à polarização do cenário político", diz o site.

Publicado em 

19 fev 2018 às 19:18

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 19:18

Trump Dating: aberto só para héteros Crédito: Reprodução | Trump Dating
Com os sites e aplicativos de relacionamentos em alta, uma página na internet foi criada para juntar pessoas que sejam simpatizantes do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.
“Namorar em 2018 é mais desafiador do que nunca graças, em parte, à polarização política. Nós estamos mudando o jogo da sedução e dando uma chance aos americanos de pensamento parecido a chance de se conhecer sem o constrangimento que surge com as primeiras conversas sobre política”, lê-se na introdução do Trump.Dating.
O seu logo possui, além de corações no lugar do pingo do ‘i’, uma cabeleira loura similar a de Trump. Já o slogan é “Faça os encontros grandes novamente”, referência ao slogan da campanha do republicano, “Faça a América grande novamente”.
“Nós simplesmente fornecemos um lugar onde as pessoas possam compartilhar seus interesses mútuos e escolhas de vida eficientemente. A partir daí, deixamos nossos membros e sua química tomarem o controle”, lê-se na página da empresa criadora do site.
Para se cadastrar no Trump.Dating, o primeiro passo é afirmar que você procura uma relação heterossexual, pois homossexuais não são aceitos. Apesar disso, o regulamento afirma que é proibido “difamar, assediar, perseguir, ameaçar ou ter conversas ilegais” dentro de suas plataformas, sob o risco de ter o cadastro de usuário cancelado.
O próximo passo é escrever uma frase para seu status e dar as informações sobre sua aparência, além de selecionar uma foto para seu perfil. Um fato curioso é a informação sobre o status matrimonial do usuário. Usuários do Twitter afirmam que, inicialmente, as opções incluíam pessoas “casadas e felizes” e “casadas e infelizes”, mas atualmente somente as opções de solteiros estão disponíveis.

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