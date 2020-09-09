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Saúde

Sinovac diz que vacina tem resultados 'promissores' em mais velhos

A Sinovac diz estar acelerando o desenvolvimento da vacina e que já completou a construção de sua própria fábrica para começar a produzir a CoronaVac

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 16:15
Cientistas estudam vacina contra Covid-19
Cientistas estudam vacina contra Covid-19 Crédito: Artem Podrez/ Pexels
A companhia chinesa Sinovac divulgou informações sobre os estudos de fases 1 e 2 de sua candidata a vacina para covid-19. A empresa diz que, nessas duas primeiras etapas, houve "resultados promissores, especialmente em voluntários mais velhos", segundo o executivo-chefe da companhia, Weidong Yin.
A vacina, chamada "CoronaVac", mostrou boa segurança em adultos saudáveis com 60 ou mais anos nas fases 1 e 2, conduzidas na China, em comparação com o resultado em pessoas entre 18 e 59 anos de estudos anteriores, diz a Sinovac em comunicado. Não houve efeito colateral sério nos testes, diz a empresa, complementando que os dados detalhados serão apresentados a uma publicação acadêmica, com revisão pelos pares.
A Sinovac diz estar acelerando o desenvolvimento da vacina e que já completou a construção de sua própria fábrica para começar a produzir a CoronaVac. Na nota da empresa não há informações sobre o cronograma da fase 3 de estudos clínicos da vacina.

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