Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Salário mínimo 2025: qual o valor após reajuste?
Mundo

Salário mínimo 2025: qual o valor após reajuste?

Cálculo leva em conta regra aprovada em dezembro pelo Congresso, que limita aumento acima da inflação a 2,5%.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 jan 2025 às 16:44

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 16:44

Imagem BBC Brasil
Cálculo leva em conta regra aprovada em dezembro pelo Congresso, que limita aumento acima da inflação a 2,5% Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Antes da virada do ano, no dia 27 de dezembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que reajusta o salário mínimo a partir de uma nova regra de correção.
Assim, desde o dia 1º de janeiro de 2025, o salário mínimo passou a valer R$ 1.518,00, um aumento de R$ 106 em relação ao piso do ano passado (R$ 1.412), um reajuste de 7,5%.
O novo salário mínimo passará a ser pago em fevereiro, assim como os novos valores de benefícios vinculados a ele, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o abono salarial e o seguro-desemprego.
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), cerca de 59 milhões de pessoas no Brasil têm rendimento ligado ao salário mínimo. E aproximadamente 19 milhões de aposentados e pensionistas recebem salário mínimo.
O reajuste foi o primeiro realizado por meio da nova regra aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano, que limita a valorização real (ou seja, acima da inflação) a 2,5% entre 2025 e 2030.
Levando em conta esse limite, o cálculo é o mesmo do arcabouço fiscal, que usa como parâmetros a inflação do ano anterior e o crescimento da economia dois anos antes.
Assim, a correção do salário mínimo para 2025 considerou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até novembro de 2024, de 4,84%, e o Produto Interno Bruto (PIB) de 2023, que ficou em 3,2%.
O teto de 2,5% de ganho real foi parte do pacote de medidas de contenção de gastos apresentada pelo Ministério da Fazenda e aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados