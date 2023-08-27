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Após exames

Rússia diz ter encontrado DNA e confirma morte de Prigojin

O comitê investigativo do país afirmou que concluiu exames genéticos e que as amostras de DNA correspondem à lista de passageiros da aeronave
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2023 às 09:43

Publicado em 27 de Agosto de 2023 às 09:43

O governo da Rússia confirmou neste domingo (27) que o líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigojin, morreu na queda de um avião nesta semana. O comitê investigativo do país disse ter concluído exames genéticos e que as amostram de DNA condiz com a lista de passageiros da aeronave.
O material genético encontrado no local da queda do avião corresponde à lista de passageiros da aeronave, disse o governo russo em nota, sem fornecer mais detalhes.
Governo da Rússia confirmou neste domingo (27) que o líder do grupo mercenário Wagner, Ievguêni Prigojin
Governo da Rússia confirmou neste domingo (27) que o líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigojin Crédito: Reprodução
O presidente russo, Vladimir Putin, já havia enviado condolências à família durante pronunciamento na televisão. Na quinta (24), Putin disse que Prigojin era um homem talentoso, mas que "cometeu erros".
O jato executivo caiu na região de Tver, a 180 km de Moscou, na última quarta-feira (23). Dez pessoas estavam a bordo, três tripulantes e sete passageiros. Ninguém sobreviveu.
O Grupo Wagner desafiou governo Putin em junho deste ano, no que foi a maior crise militar interna na Rússia desde o início da década de 1990.
A queda de avião gerou especulação sobre possível abate ou sabotagem. O Kremlin nega qualquer envolvimento na queda do avião, enquanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que "todos sabem quem tem algo a ver com isso".

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