Reservatório atacado na Ucrânia: veja antes e depois de explosão

Silos de grãos às margens do Rio Dnipro parecem estar inundados Crédito: Planet Labs PBC

A dimensão da inundação causada pela destruição de uma enorme represa na área controlada pela Rússia no sul da Ucrânia, na terça-feira (6/6), está começando a ficar clara.

Construída na era soviética, a barragem da Usina Hidrelétrica Kakhovka é uma das seis represas que ficam ao longo do Rio Dnipro.

Os militares da Ucrânia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) acusaram a Rússia de explodir a barragem, enquanto a Rússia culpou a Ucrânia pela catástrofe que levou à retirada de milhares de moradores de comunidades próximas.

Fotografias, imagens de satélite e vídeos mostram água jorrando pela ruptura na represa e inundando áreas rio abaixo, na direção da cidade de Kherson.

Danos na estrada

Uma estrada que passa ao longo do topo da barragem parece estar danificada desde 2 de junho, mas não parecia haver mudança no fluxo de água até 6 de junho, quando o rompimento da parede da barragem e o colapso de edifícios próximos podem ser vistos claramente.

Atualmente, não está claro se os danos à estrada estão relacionados ao rompimento de 6 de junho.

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As imagens de satélite também mostram a extensão das inundações no Rio Dnipro. Uma pluma de sedimentos pode ser observada na imagem capturada em 7 de junho:

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Vilarejo de Korsunka

Volodymyr Leontyev, prefeito designado pelos russos para a cidade de Nova Kakhovka, perto da represa, disse que o vilarejo de Korsunka, a cerca de 15 km a oeste da barragem, havia ficado completamente submerso, enquanto em outros três vilarejos — Kozachi Laheri, Krynky e Dnipryany — o nível da água chegava à altura dos telhados.

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Os silos de grãos às margens do Rio Dnipro parecem estar inundados.

"O impacto de curto prazo é o dano aos silos de grãos e outros equipamentos localizados nas margens baixas do rio", disse Sergey Feofilov, chefe da UkrAgroConsult, em entrevista à Bloomberg.

"Exatamente quais silos, se os grãos estão nos silos e quanto grão pode estar apodrecendo não está claro agora. O impacto no longo prazo será muito mais drástico."

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Centenas de pessoas que vivem nas partes baixas da cidade de Kherson, a menos de 80 km de Nova Kakhovka, foram retiradas de lá, informou o governador regional, Oleksandr Prokudin.

Ele acrescentou que quase 2 mil casas na margem do rio controlada pelos ucranianos ficaram submersas.

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A sala de concertos de Nova Kakhovka está entre vários edifícios históricos inundados após o rompimento da barragem.

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Krynky é um dos vilarejos que foram completamente inundados.

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A operadora de barragens hidrelétricas ucraniana UkrHydroEnerho disse que a estação de Nova Kakhovka foi "totalmente destruída" e não pode ser restaurada.

O rio também foi contaminado com 150 toneladas de lubrificante industrial, de acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e outras 300 toneladas correm o risco de vazar.