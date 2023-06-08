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Guerra na Europa

Reservatório atacado na Ucrânia: veja antes e depois de explosão

A dimensão da inundação e dos estragos causados pela destruição da represa na última terça-feira começa a ficar clara
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 jun 2023 às 16:28

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 16:28

Imagem BBC Brasil
Silos de grãos às margens do Rio Dnipro parecem estar inundados Crédito: Planet Labs PBC
A dimensão da inundação causada pela destruição de uma enorme represa na área controlada pela Rússia no sul da Ucrânia, na terça-feira (6/6), está começando a ficar clara.
Construída na era soviética, a barragem da Usina Hidrelétrica Kakhovka é uma das seis represas que ficam ao longo do Rio Dnipro.
Os militares da Ucrânia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) acusaram a Rússia de explodir a barragem, enquanto a Rússia culpou a Ucrânia pela catástrofe que levou à retirada de milhares de moradores de comunidades próximas.
Fotografias, imagens de satélite e vídeos mostram água jorrando pela ruptura na represa e inundando áreas rio abaixo, na direção da cidade de Kherson.

Danos na estrada

Uma estrada que passa ao longo do topo da barragem parece estar danificada desde 2 de junho, mas não parecia haver mudança no fluxo de água até 6 de junho, quando o rompimento da parede da barragem e o colapso de edifícios próximos podem ser vistos claramente.
Atualmente, não está claro se os danos à estrada estão relacionados ao rompimento de 6 de junho.
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
As imagens de satélite também mostram a extensão das inundações no Rio Dnipro. Uma pluma de sedimentos pode ser observada na imagem capturada em 7 de junho:
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

Vilarejo de Korsunka

Volodymyr Leontyev, prefeito designado pelos russos para a cidade de Nova Kakhovka, perto da represa, disse que o vilarejo de Korsunka, a cerca de 15 km a oeste da barragem, havia ficado completamente submerso, enquanto em outros três vilarejos — Kozachi Laheri, Krynky e Dnipryany — o nível da água chegava à altura dos telhados.
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
Os silos de grãos às margens do Rio Dnipro parecem estar inundados.
"O impacto de curto prazo é o dano aos silos de grãos e outros equipamentos localizados nas margens baixas do rio", disse Sergey Feofilov, chefe da UkrAgroConsult, em entrevista à Bloomberg.
"Exatamente quais silos, se os grãos estão nos silos e quanto grão pode estar apodrecendo não está claro agora. O impacto no longo prazo será muito mais drástico."
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
Centenas de pessoas que vivem nas partes baixas da cidade de Kherson, a menos de 80 km de Nova Kakhovka, foram retiradas de lá, informou o governador regional, Oleksandr Prokudin.
Ele acrescentou que quase 2 mil casas na margem do rio controlada pelos ucranianos ficaram submersas.
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
A sala de concertos de Nova Kakhovka está entre vários edifícios históricos inundados após o rompimento da barragem.
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
Krynky é um dos vilarejos que foram completamente inundados.
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC
A operadora de barragens hidrelétricas ucraniana UkrHydroEnerho disse que a estação de Nova Kakhovka foi "totalmente destruída" e não pode ser restaurada.
O rio também foi contaminado com 150 toneladas de lubrificante industrial, de acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e outras 300 toneladas correm o risco de vazar.
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

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