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Banho de cerveja

Repórter da Globo é agredido enquanto fazia reportagem na Rússia

André Gallindo estava nos arredores do Estádio de Samara quando foi abordado por dois torcedores brasileiros

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 11:26
Andre Gallindo, jornalista esportivo da TV Globo Crédito: Twitter
O repórter da Globo André Gallindo foi agredido nos arredores do Estádio de Samara, na Rússia, enquanto fazia reportagem após a vitória do Brasil sobre o México por dois a zero nas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo relatos nas redes sociais, dois torcedores abordaram Gallindo e jogaram um copo de cerveja no repórter.
Tudo começou quando um torcedor, vestindo camisa do Flamengo, atrapalhou a gravação que ele fazia na área externa do estádio. Ao se aproximar para tentar resolver a situação, Gallindo levou um banho de cerveja. Outro torcedor foi mais agressivo e também empurrou o jornalista.
Você me agrediu fisicamente, diz Gallindo aos torcedores após a discussão, que estavam tentando apaziguar a situação. Os seguranças do estádio apartaram a briga, mas não detiveram os agressores. Nas redes sociais, o repórter não se manifestou diretamente sobre o assunto e usuários mostraram solidariedade ao repórter da Globo.
Veja abaixo o vídeo da discussão:

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