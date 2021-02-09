"Relação com Brasil continua forte", diz diplomata dos EUA

Vista da Casa Branca na cidade de Washington DC, nos Estados Unidos Crédito: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress

O novo governo dos EUA continua a ver o Brasil como aliado, apesar de divergências de Joe Biden com o presidente Jair Bolsonaro . Esse é o recado de Kristina Rosales, uma das porta-vozes do Departamento de Estado, em entrevista ao Estadão. "Não é porque os dois líderes têm formas diferentes de pensar que as coisas estejam mudando para pior", afirmou a diplomata. "A relação continuará sendo forte. As prioridades têm mudado, mas não significa que não há como trabalhar de maneira conjunta nesses tópicos."

Horas antes, em um briefing na Casa Branca, a porta-voz do presidente, Jen Psaki, também destacou a aliança entre os dois países. "Há uma parceria econômica significativa", disse.

Kristina repetiu a afirmação de Psaki de que os EUA têm séculos de parceria com o Brasil e afirmou que a cooperação na área econômica vai "preparar o terreno para a discussão de outros temas que talvez sejam mais sensíveis", como a questão climática. "Vamos falar desses temas, mas sabendo que a relação com o Brasil tem uma história bem profunda e não é simplesmente porque há uma visão diferente agora que os países não vão continuar a ser aliados."

Durante os últimos dois anos, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, fez declarações públicas de admiração ao republicano Donald Trump e disse apoiava a reeleição do presidente derrotado na disputa. O brasileiro foi o último líder do G-20 a parabenizar Biden pela vitória. Até agora, Bolsonaro e Biden não conversaram pelo telefone - algo que o presidente americano já fez com aliados próximos, como os presidentes do México e Canadá, e também adversários, como Vladimir Putin. Bolsonaro optou por uma carta na qual falou sobre o compromisso do Brasil com a preservação ambiental.

Biden faz da preocupação climática um eixo de sua política externa. Durante a campanha eleitoral, o democrata disse que iria "reunir o mundo" para oferecer um fundo de US$ 20 bilhões para proteger a Amazônia e afirmou que o Brasil sofreria consequências econômicas caso não se comprometesse com a preservação da floresta. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a imprensa internacional dedicou um grande espaço a temas como o aumento das queimadas na Amazônia, o afrouxamento da regulação ambiental no Brasil e as falas do presidente e do chanceler, Ernesto Araújo, com críticas ao que classificavam como "alarmismo climático". Na semana passada, o governo Biden recebeu um relatório de ativistas e integrantes de ONGs internacionais, além de acadêmicos, com críticas ao governo Bolsonaro, incluindo a política ambiental.