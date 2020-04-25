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Covid-19

Reino Unido passa de 20 mil mortos por coronavírus

Foram 813 mortes nas últimas 24 horas, somando um total de 20.319. O Reino Unido contabiliza apenas mortes em hospitais, não em asilos ou casas de cuidado de idosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 12:46

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 12:46

Coronavírus
813 mortes foram registradas nas últimas 24 horas no Reino Unido por coronavírus Crédito: mattthewafflecat | Pixabay
O Reino Unido ultrapassou a marca de 20 mil óbitos por coronavírus em seus hospitais neste sábado (25), anunciou o departamento de saúde.
Foram 813 mortes nas últimas 24 horas, somando um total de 20.319, de acordo com o serviço de saúde britânico.
A primeira vítima fatal da Covid-19 no Reino Unido foi registrada no início de março, uma mulher de 70 anos. Desde então, 90% dos óbitos são de pessoas acima dos 60 anos: quase 8.500 óbitos de pessoas acima dos 80 anos e quase 6.500, entre 60 e 79.
Vale lembrar que o Reino Unido contabiliza apenas mortes em hospitais, não em asilos ou casas de cuidado de idosos.

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