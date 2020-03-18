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Crise Mundial

Reino Unido fecha escolas por tempo indeterminado

As escolas receberão apenas filhos de trabalhadores em setores considerados essenciais, como saúde, segurança e transporte

Publicado em 18 de Março de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 15:24
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)
O governo britânico anunciou a suspensão das aulas em todo o país a partir desta sexta (20), por tempo indeterminado.
Os governos de Escócia e Gales já haviam tomado a decisão (no Reino Unido, a educação é de competência dos países que formam a nação).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vinha adiando o fechamento das escolas, mas, em anúncio de novas medidas na terça, já havia dado a entender que esse seria um próximo passo para conter a epidemia.
As escolas receberão apenas filhos de trabalhadores em setores considerados essenciais, como saúde, segurança e transporte.

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