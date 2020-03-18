Reino Unido fecha escolas por tempo indeterminado

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)

O governo britânico anunciou a suspensão das aulas em todo o país a partir desta sexta (20), por tempo indeterminado.

Os governos de Escócia e Gales já haviam tomado a decisão (no Reino Unido, a educação é de competência dos países que formam a nação).

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vinha adiando o fechamento das escolas, mas, em anúncio de novas medidas na terça, já havia dado a entender que esse seria um próximo passo para conter a epidemia.