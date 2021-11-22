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Passaporte da vacina

Reino Unido aprova entrada de turistas vacinados com CoronaVac

Decisão consta em atualização sobre as regras relacionadas a vacinas e à entrada de turistas no país. Além da CoronaVac, também foram reconhecidas as vacinas Sinopharm Beijing e Covaxin
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 nov 2021 às 18:12

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 18:12

O Reino Unido passou a reconhecer a CoronaVac como uma vacina aprovada contra a covid-19 . A decisão consta em atualização sobre as regras relacionadas a vacinas contra a covid-19 e à entrada de turistas no país.
Com isso, turistas brasileiros que desejem viajar para o Reino Unido e tenham sido imunizados com a CoronaVac podem apresentar o certificado de vacinação para entrar no local.
Além da CoronaVac, também foram reconhecidas as vacinas Sinopharm Beijing e Covaxin. Na decisão anunciada hoje (22), foram incluídos novos países com possibilidade de entrar no país com prova de vacinação.
Estão no grupo, por exemplo, Bolívia, Equador, Bielorrúsia, República Dominicana, República Democrática do Congo, Laos, Líbia, Moçambique, Senegal, Zâmbia e Zimbábue.

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