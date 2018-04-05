Rainhas da Espanha se desentendem em missa, e rei tem de apaziguar

Sofia (de frente) discute com Letizia, observada de longe pelo rei emérito Juan Carlos e o atual monarca, Felipe VI Crédito: Reprodução

Um "barraco real" está repercutindo fortemente na Espanha. As rainhas Letizia e Sofia — nora e sogra — protagonizaram um clima de tensão na tradicional missa de Páscoa, realizada no domingo, na Catedral de Palma de Maiorca. Sobrou para o rei Felipe apaziguar o desentendimento entre a mãe e a mulher.

Na saída da cerimônia religiosa, Sofia, rainha emérita de 79 anos, quis tirar uma foto com suas netas, as princesas Sofía (10) e Leonor (12). No entanto, quando elas se posicionaram para os fotógrafos, a sua nora, Letizia, ficou na frente das câmeras para atrapalhar o registro.

No vídeo, divulgado pela imprensa espanhola, também é possível ver que a rainha Letizia colocou uma das mãos na sogra. E em seguida, a princesa Leonor tenta afastar a mão da sua avó de seu ombro. Letizia vai de um lado para o outro impedindo a visão do fotógrafo.

O rei Felipe VI, marido de Letizia, se aproximou para apaziguar os ânimos. Já o rei emérito Juan Carlos, perplexo, acompanhou parado o desentendimento entre as duas rainhas.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, tendo milhares de compartilhamentos e curtidas. Virou até meme, com piadas sobre a agressividade do momento.

A rainha emérita não se pronunciou.

— Letizia está desolada e preocupada — disse a amiga Inma Aguilar a um canal de TV. — Ela descreveu o episódio como uma bobagem e um gesto natural. Acho que são as imagens de uma mãe preocupada com suas filhas.

Segundo a imprensa espanhola, o clima entre as duas rainhas vem progressivamente piorando. De acordo com o jornal "El País", com a ascensão de Felipe ao trono depois da abdicação do pai, as duas teriam entrado em disputas pouco conhecidas do público, apesar de em público costumarem demonstrar cordialidade.