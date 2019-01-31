Rainha Elizabeth II publica mensagem em apoio às vítimas de Brumadinho

No texto, a rainha diz que ficou "profundamente triste ao saber sobre a devastação e as vidas perdidas pela ruptura da barragem" na cidade brasileira. "Nosso pensamento e oração estão com aqueles que perderam seus entes queridos e com aqueles que tiveram suas casas e meios de vida afetados", diz ela em seu nome e no do marido, príncipe Philip.