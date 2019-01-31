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Minas Gerais

Rainha Elizabeth II publica mensagem em apoio às vítimas de Brumadinho

No texto, a rainha diz que ficou "profundamente triste ao saber sobre a devastação e as vidas perdidas pela ruptura da barragem" na cidade brasileira

Publicado em 

31 jan 2019 às 16:45

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 16:45

Rainha Elisabeth II se manifestou sobre desastre de Brumadinho, em Minas Gerais Crédito: Divulgação/Palácio de Buckingham
O site oficial da família real britânica publicou nesta quinta-feira (31) uma mensagem assinada pela rainha Elizabeth 2ª sobre a tragédia ocorrida em Brumadinho, Minas Gerais.
No texto, a rainha diz que ficou "profundamente triste ao saber sobre a devastação e as vidas perdidas pela ruptura da barragem" na cidade brasileira. "Nosso pensamento e oração estão com aqueles que perderam seus entes queridos e com aqueles que tiveram suas casas e meios de vida afetados", diz ela em seu nome e no do marido, príncipe Philip.
> INSS deve anunciar ação para desabrigados em Brumadinho
O DESASTRE
O desastre em Brumadinho, a cerca de 35 km de Belo Horizonte, ocorreu no dia 25 de janeiro com o rompimento de uma barragem de rejeitos da Vale. Ao menos mais uma barragem teria transbordado, liberando cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro no rio Paraopeba, que passa pela região. A lama se estende por uma área de 3,6 km² e por 10 km.
Segundo a Defesa Civil, até quarta-feira, haviam sido contabilizados 99 mortos, sendo 57 identificados, 393 pessoas haviam sido localizadas e 259 continuavam desaparecidas.
> Justiça do Trabalho bloqueia mais R$ 800 milhões da Vale

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