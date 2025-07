Mundo

Quem é o Dalai Lama e como reencarnação funciona no budismo tibetano

Enquanto o Dalai Lama comemora seu 90º aniversário, a questão de quem será o sucessor do líder espiritual do budismo tibetano se torna cada vez mais proeminente.

Publicado em 2 de julho de 2025 às 11:39

Crédito: Getty Images

O líder espiritual tibetano, Dalai Lama, que completa 90 anos neste domingo (6/7), confirmou que terá um sucessor após sua morte.>

Ele acrescentou que somente o Gaden Phodrang Trust — fundação que ele criou — tem autoridade para reconhecer sua futura reencarnação.>

O 14º Dalai Lama fez o tão esperado anúncio em Dharamshala, no norte da Índia, onde vive exilado do domínio chinês.>

A declaração foi feita após temores de que a China poderia tentar impor seu próprio candidato.>

>

Em resposta, Pequim disse que a reencarnação do Dalai Lama deve ser encontrada dentro da China com a aprovação do governo central.>

A China comunista anexou o Tibete em 1951, e considera o Dalai Lama um separatista.>

Quem é o Dalai Lama?

>

Acredita-se que o Dalai Lama seja uma manifestação do santo padroeiro do Tibete, conhecido como Avalokiteshvara ou Chenrezig.>

Assim como os hindus e jainistas, os budistas acreditam que todos vão reencarnar após a morte. Na tradição tibetana, as pessoas com maior realização espiritual poderiam decidir quando e onde vão reencarnar.>

O atual Dalai Lama nasceu em 6 de julho de 1935 em uma família pobre de agricultores no nordeste do Tibete. Aos dois anos, ele foi reconhecido como a reencarnação do 13º Dalai Lama.>

"Os tibetanos acreditam que a mesma alma do Dalai Lama reencarna repetidas vezes", explica Thupten Jinpa.>

Jinpa é um ex-monge que alcançou a mais alta qualificação teológica no budismo tibetano — e tem sido o tradutor oficial do Dalai Lama desde 1985.>

Ele afirma que, de acordo com as crenças tradicionais, todos os Dalai Lamas são a continuidade de uma única pessoa; mas o titular não parece levar isso ao pé da letra.>

"Ouvi Sua Santidade dizer em algumas ocasiões que não acredita necessariamente que todos os 14 sejam a mesma pessoa", conta Jinpa à BBC. "Mas todos dentro dessa linhagem vão ter uma conexão especial [com] a linhagem dos Dalai Lamas.">

O budismo tem mais de 2,5 mil anos, mas a instituição do Dalai Lama é mais recente.>

"Embora o primeiro Dalai Lama tenha sido [retrospectivamente] reconhecido em uma pessoa chamada Gedun Drup, nascida em 1391, a ideia da reencarnação de um mestre budista que herda a propriedade e os discípulos do seu antecessor é mais antiga do que isso", diz Martin A Mills, diretor do Centro Escocês de Pesquisa do Himalaia da Universidade de Aberdeen, na Escócia.>

"Isso remonta a pelo menos 300 anos antes", acrescenta.>

Como o Dalai Lama é escolhido?

'Os tibetanos acreditam que a mesma alma do Dalai Lama reencarna repetidas vezes', explica Thupten Jinpa, fotografado ao lado do Dalai Lama Crédito: Christopher Michel

"O processo de seleção do Dalai Lama é muito rigoroso, complicado e elaborado", explica Jinpa.>

Pode levar anos para identificar este indivíduo — quatro anos no caso da 14ª reencarnação.>

Monges que ocupam uma alta posição começam a procurar um menino que tenha nascido na mesma época da morte do Dalai Lama anterior, guiados em sua busca por uma série de pistas em potencial.>

Um dos monges pode receber sugestões sobre a identidade do menino em um sonho. A direção da fumaça da pira funerária do Dalai Lama anterior também é considerada uma indicação do local onde a reencarnação pode ocorrer.>

Quando a localização do menino é determinada, a criança é presenteada com vários itens. Se identificar com sucesso os pertences do Dalai Lama anterior, os monges consideram isso uma boa indicação da reencarnação.>

Quando os principais monges estiverem satisfeitos, o menino será selecionado e submetido a anos de treinamento religioso e estudos teológicos.>

Apenas dois Dalai Lamas nasceram fora do Tibete: um na Mongólia, e o outro no nordeste da Índia.>

Controle chinês

O escolhido do Dalai Lama como Panchen Lama, a segunda figura mais importante do budismo tibetano, foi supostamente capturado pelas autoridades chinesas em 1995, aos seis anos de idade Crédito: Getty Images

Em 1950, a China enviou milhares de tropas para impor sua reivindicação sobre o Tibete. Em 1959, após uma revolta fracassada contra a dominação chinesa, o Dalai Lama fugiu, e estabeleceu um governo no exílio na Índia.>

Embora tenha renunciado ao cargo de chefe do governo tibetano no exílio, ele ainda é visto como uma figura chave de resistência ao domínio de Pequim.>

O Dalai Lama já disse anteriormente que vai reencarnar fora do Tibete — o que é visto como uma resposta concreta à situação dentro do território controlado pela China.>

A China considera o Dalai Lama um exilado político que se envolve em "atividades separatistas contra a China sob o manto da religião".>

Em 2007, Pequim introduziu uma ordem chamada "Medidas sobre a gestão da reencarnação de budas vivos no budismo tibetano", que parecia ter como objetivo controlar a seleção do próximo Dalai Lama.>

Grupos de direitos humanos há muito tempo manifestam receio em relação à suposta interferência chinesa nos assuntos tibetanos.>

"As autoridades chinesas precisam acabar imediatamente com a interferência política nas práticas religiosas tibetanas, e deixar de usar a sucessão religiosa como uma ferramenta de controle e coerção", afirmou Sarah Brooks, diretora da Anistia Internacional para a China, em comunicado.>

Pressão no Tibete

O Palácio de Potala em Lhasa, a sede tradicional do poder do Dalai Lama, está sob controle chinês Crédito: Getty Images

Tibetanos comuns podem ser presos por conversar com jornalistas estrangeiros ou até mesmo por exibir uma imagem do Dalai Lama.>

Por meio de um ativista tibetano baseado na Índia, a BBC conseguiu falar com dois monges que vivem no Tibete e um seguidor budista.>

Eles contaram que as autoridades estão tomando medidas para impedir qualquer celebração do aniversário do Dalai Lama.>

"Meu vilarejo teve duas reuniões em que insultaram o Dalai Lama e fizeram uma séria advertência a todos os presentes, ameaçando com consequências terríveis", diz um homem de meia-idade da região de Amdo, no Tibete, que pediu para não ser identificado.>

Ele também acredita que houve um aumento no número de policiais e militares chineses às vésperas do aniversário.>

"Sentimos que havia mais soldados dentro e ao redor do monastério", explica.>

Para ele, a censura chinesa significa que algumas pessoas — especialmente as mais jovens — não se sentem mais próximas do Dalai Lama.>

"Muitos jovens não conheceram ele. Ironicamente, eles ouvem seu nome apenas nos documentos de propaganda do governo [chinês].">

"Muitos monastérios estão sob vigilância chinesa contínua, mas alguns ainda optam por usar as vestes chamativas e seguir a vida religiosa.">

'Menos monges novatos'

"Me tornei monge muito cedo, de acordo com a vontade dos meus pais", diz Tsering, de 46 anos, cujo nome foi alterado.>

Ele é de Chengdu, na província chinesa de Sichuan, e se tornou monge quando tinha apenas sete anos.>

Novas restrições impostas pela China obrigam as pessoas a esperar até 18 anos para se tornarem monges. Como resultado, o número de monges nos mosteiros diminuiu.>

"Há cada vez menos noviços no mosteiro", ele observa. "Este ano, apenas três novos monges apareceram no meu monastério e, como antes, também há cada vez menos crianças de outros vilarejos e cidades vindo ao monastério para estudar e louvar.">

Tsering afirma que os benefícios econômicos do domínio chinês vieram às custas da destruição cultural.>

"Quando eu era criança, era difícil me alimentar. Havia momentos em que era preciso comer comida ruim no monastério", diz ele. "Mais tarde, a vida se tornou mais fácil, os meios de transporte mudaram drasticamente, e a educação em geral se desenvolveu.">

Mas ele acrescenta: "Muitas vezes, parece que [o uso] da língua tibetana está piorando".>

Outro monge da região de Amdo completa: "Vejo muitas mudanças, mas é difícil chamar isso de desenvolvimento".>

"Pelo meu entendimento, a língua e a escrita tibetanas se mantiveram apenas por causa da prática budista.">

O próximo Dalai Lama

O Dalai Lama é uma figura pública conhecida mundialmente — e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989 Crédito: Getty Images

O 14º Dalai Lama afirmou que a instituição de seu cargo, com 600 anos de existência, precisa ser preservada.>

Para evitar a interferência da China na escolha de seus sucessores, ele já disse aos seus seguidores para rejeitarem uma indicação chinesa no futuro.>

"As pessoas vão ser educadas porque não querem perder suas vidas, mas não vão reconhecer o Dalai Lama designado pelo governo chinês", diz Jinpa.>

"A China pode controlar fisicamente as pessoas, mas não pode conquistar os corações e as mentes dos tibetanos", acrescenta.>

Pequim continua tentando promover a ideia de que libertou "servos e escravos", e colocou o Tibete em uma trajetória de modernização a partir de uma teocracia atrasada.>

Mas os seguidores do Dalai Lama vão continuar a trabalhar para garantir que a liderança do budismo tibetano permaneça independente do controle chinês.>

