Quanta água o ChatGPT 'bebe' para responder a sua pergunta?

Data centers que abastecem os programas de IA precisam ser resfriados com água, para não superaquecerem

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 14:00

Todos os dias, mais de um bilhão de mensagens são enviadas para chatbots de inteligência artificial como o ChatGPT.

E responder tudo isso exige uma quantidade enorme de água.

O motivo é que os enormes data centers que abastecem os programas de IA precisam ser resfriados com água, para não superaquecerem. E em geral é água potável, para evitar corrosões ou a proliferação de bactérias.

A discussão sobre o gasto de água acontece também no Brasil, em meio ao crescimento no número de data centers.

Neste vídeo, a jornalista Camilla Veras Mota explica por que a IA 'bebe' tanta água.

