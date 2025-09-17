Home
>
Mundo
>
Quanta água o ChatGPT 'bebe' para responder a sua pergunta?

Quanta água o ChatGPT 'bebe' para responder a sua pergunta?

Data centers que abastecem os programas de IA precisam ser resfriados com água, para não superaquecerem

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 14:00

Todos os dias, mais de um bilhão de mensagens são enviadas para chatbots de inteligência artificial como o ChatGPT.

Recomendado para você

Subsecretário de Estado americano se referia a reportagem que mencionou ordem de prisão contra brasileira que vive na Flórida e também tem cidadania americana.

Assessor de Trump diz esperar que Brasil contenha o 'descontrolado Moraes' antes que ele 'destrua completamente' relação com EUA

Data centers que abastecem os programas de IA precisam ser resfriados com água, para não superaquecerem

Quanta água o ChatGPT 'bebe' para responder a sua pergunta?

Christian Brückner cumpria pena por estuprar uma mulher americana de 72 anos em Portugal em 2005.

Por que principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann foi solto de prisão na Alemanha

E responder tudo isso exige uma quantidade enorme de água.

O motivo é que os enormes data centers que abastecem os programas de IA precisam ser resfriados com água, para não superaquecerem. E em geral é água potável, para evitar corrosões ou a proliferação de bactérias.

A discussão sobre o gasto de água acontece também no Brasil, em meio ao crescimento no número de data centers.

Neste vídeo, a jornalista Camilla Veras Mota explica por que a IA 'bebe' tanta água.

Data centers que abastecem os programas de IA precisam ser resfriados com água, para não superaquecerem
  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

água Inteligência Artificial Chatgpt

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais