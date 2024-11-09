Quando Donald Trump assume a presidência dos EUA?

Donald Trump ao lado de sua esposa, Melania Trump, seu filho, Barron Trump, e o vice-presidente eleito, JD Vance, após os primeiros resultados da eleição presidencial de 2024. Crédito: Reuters

A disputa com a democrata Kamala Harris parecia ser muito acirrada, mas os resultados da madrugada mostraram que Trump obteve votos suficientes para vencer.

Ele será o primeiro ex-presidente a retornar ao cargo em mais de 130 anos e, aos 78 anos, o homem mais velho a assumir a Presidência.

No entanto, os resultados oficiais da eleição presidencial ainda não foram confirmados.

Havia preocupação de que disputas acirradas em alguns dos principais Estados pêndulos poderiam deixar o resultado indefinido. Mas vitórias antes do esperado na Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin , somadas a estados tradicionalmente republicanos, significaram que ele alcançou os 270 votos eleitorais necessários para garantir a presidência.

A CBS, parceira de transmissão da BBC nos EUA, projetou Donald Trump como vencedor geral pouco depois das 5:30 EST (7:30 no horário de Brasília) no dia seguinte à eleição.

Porém, pode levar dias ou até semanas para os resultados detalhados serem confirmados oficialmente em todos os estados.

Entenda a seguir o que acontece a partir de agora.

Donald Trump já é presidente?

Não. Trump se torna o presidente eleito, e seu companheiro de chapa, JD Vance, o vice-presidente eleito e só se torna o mandatário quando for confirmado pela votação no Colégio Eleitoral.

Ele tomará posse na inauguração presidencial na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, momento em que assumirá legalmente os poderes e responsabilidades da presidência.

O que acontece entre o dia da eleição e a posse?

Após a inclusão de todos os votos válidos nos resultados, o Colégio Eleitoral confirma o resultado da eleição.

Em cada Estado, há um número variável de votos no Colégio Eleitoral em disputa. É a conquista desses votos — e não apenas o apoio direto dos eleitores — que, em última análise, define a vitória presidencial.

Geralmente, os Estados concedem todos os seus votos no Colégio Eleitoral para quem vence a votação popular, e isso é confirmado após reuniões no dia 17 de dezembro.

O novo Congresso dos EUA então se reúne em 6 de janeiro para contar os votos do Colégio Eleitoral e confirmar o novo presidente.

Foi nessa reunião do Congresso, para certificar os resultados das eleições, que os apoiadores de Trump tentaram impedir, quando invadiram o Capitólio em 2021 após Trump recusar a reconhecer sua derrota para Joe Biden.

O que fazem o presidente eleito e o vice-presidente eleito agora?

O presidente eleito Trump e o vice-presidente eleito JD Vance trabalharão com sua equipe de transição para organizar a transferência do governo da administração de Joe Biden.

Eles identificarão prioridades políticas, começarão a avaliar candidatos para ocuparem cargos-chave na nova administração e se prepararão para assumir as funções governamentais.

Trump e sua equipe também começarão a receber informes de segurança nacional confidenciais sobre ameaças atuais e operações militares em andamento.

O presidente e o vice-presidente eleitos também recebem proteção obrigatória do Serviço Secreto dos EUA.

Normalmente, o presidente em final de mandato convida o novo presidente para uma visita à Casa Branca nos dias após a eleição.

Eles também costumam comparecer à posse para simbolizar a transferência pacífica de poder, embora Trump tenha optado por não participar da cerimônia em 2020.

No entanto, ele manteve a tradição iniciada por Ronald Reagan, deixando uma nota manuscrita no Salão Oval para ser lida pelo sucessor.

Na época, o presidente Biden disse a jornalistas que seu antecessor deixou "uma carta muito generosa".