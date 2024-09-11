Qual o peso do apoio de Taylor Swift a Kamala Harris

Taylor Swift, que também apoiou o presidente Joe Biden em 2020, chamou Harris de "líder firme e talentosa" Crédito: Getty Images

A postagem, que rompeu seu silêncio em relação à eleição de 2024 , explicava: "Estou votando em @kamalaharris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de uma guerreira para defendê-los".

Swift, que também apoiou o presidente Joe Biden na campanha de 2020, prosseguiu, chamando Kamala de "líder firme e talentosa".

"Acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma, e não pelo caos", completou.

O texto da cantora foi acompanhado por uma foto dela com um gato. A identificação como "tia dos gatos" na assinatura foi uma referência às observações feitas em 2021 por Vance, candidato a vice-presidente na chapa de Trump.

Senador por Ohio, Vance enfrentou uma reação negativa em decorrência do vídeo em que chamou várias democratas proeminentes — incluindo Kamala — de "um bando de tia dos gatos sem filhos que são infelizes com suas próprias vidas". Ele afirmou recentemente que seus comentários foram "sarcásticos".

Swift prosseguiu elogiando a escolha feita por Kamala para candidato a vice-presidente, o governador de Minnesota, Tim Walz — que, segundo ela, "vem defendendo os direitos LGBTQ+, a fertilização in vitro e o direito da mulher ao seu próprio corpo há décadas".

“Isso realmente evocou meus temores em relação à IA e aos perigos de espalhar desinformação", ela disse. "Me levou à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre meus planos reais para esta eleição como eleitora".

Trump usou as imagens falsas em uma postagem que despertou uma reação negativa entre os fãs da cantora — conhecidos como swifties —, que acusaram o ex-presidente de espalhar desinformação.

Swift é uma das várias celebridades que apoiam Kamala, incluindo os cantores John Legend e Olivia Rodrigo, o ator George Clooney e o diretor Spike Lee.

Em contrapartida, o ex-lutador Hulk Hogan, a estrela de TV Amber Rose e o bilionário Elon Musk endossaram a candidatura de Trump.

A intervenção de Swift aconteceu após um acalorado debate presidencial de 90 minutos, durante o qual os dois candidatos discutiram sobre temas como direito ao aborto, economia e imigração.

Não é a primeira vez que a estrela pop apoia um candidato democrata em uma disputa contra Trump. Swift anunciou seu apoio ao presidente Joe Biden e Kamala Harris, como vice-presidente dele, um mês antes da eleição de 2020.

Swift também criticou abertamente Trump durante sua gestão em meio à onda de protestos nacionais em decorrência do assassinato de George Floyd pela polícia.

"Depois de atiçar a supremacia branca e o racismo durante toda a sua presidência, você tem coragem de fingir superioridade moral antes de ameaçar com violência?", ela postou no antigo Twitter (atual X).

"Nós votaremos para você sair em novembro."

Para acadêmica que estuda a interseção entre mídia e política, apoio de Swift pode ter impacto no registro de eleitores jovens Crédito: PA Media

Observando o passado político de Swift, uma acadêmica que estuda a interseção entre mídia e política sugeriu que era improvável que o endosso dela mudasse dramaticamente o cenário a favor de Kamala.

“Não é nenhuma surpresa, ela apoiou Biden e Kamala em 2020, então já conhecíamos sua política", explicou Lauren Rosewarne, professora da Universidade de Melbourne, na Austrália, à BBC.

Segundo ela, o apoio de Swift pode ter impacto no registro de eleitores. Mas, como sua base de fãs é jovem e feminina — e esta já é a base de apoiadores de Kamala —, seu endosso pode não ter um grande impacto em novembro.

A cantora tem 283 milhões de seguidores no Instagram. A postagem em que ela anunciou seu apoio a Kamala recebeu mais de 4,5 milhões de curtidas, menos de três horas depois da publicação.

Na postagem, Swift pediu aos novos eleitores que se registrassem para votar — e disse que postaria um link com mais informações sobre a votação na sua página.

"Fiz minha pesquisa, e fiz minha escolha", ela afirmou.